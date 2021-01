Covid-19 aflyser ligamatch

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks kommer ikke på isen søndsag - i hvert fald ikke for at spille om point.

Covid-19 har fortsat så godt fat i truppen hos Rødovre Mighty Bulls, at sjællænderne opgiver at komme til Frederikshavn. Den sjællandske ligaklib har fortsat syv eller flere smittede i truppen, og dermed overskrider holdet grænsen for, hvornår de må spille.

Søndagens kamp i Frederikshavn er dermed aflyst, oplyser Frederikshavn White Hawks på sin hjemmeside.

Ifølge det gældende covid19-reglement deler de to klubben nu de tre point, de skulle have kæmpet om, med 1,5 point til hvert hold.

Det er anden gang i denne uge, at Rødovre må opgive at spille i Nordjylland på grund af udbredt coronasmitte i truppen. I tirsdag blev opgøret mod Aalborg Pirates aflyst af samme grund.