Cup no. 1 aflyst - vender tilbage i 2021

Bestyrelsen i FFI Fodbold har på baggrund af den seneste tids spredning af coronavirus valgt at aflyse årets Cup no. 1

Det sker allerede nu, fordi Cup No.1 er en international fodboldturnering med hold fra hele verden, og FFI fodbold vil ikke sætte forældre andre steder i verden i en situation, hvor de skal overveje, om de tør at sende deres børn afsted til en fodboldturnering i Frederikshavn.

- Denne uhyggelige coronatid har sat sig dybe spor i vores samfund og i vores hverdag. Vi skal væbne os med tålmodighed og samfundssind. Derfor tager vi konsekvensen og aflyser årets cup, siger formand for FFI Fodbold, Anders Brandt Sørensen.

- Selvom verden sikkert ser lysere ud i uge 28, så vil vi forældre nok tænke os om en ekstra gang inden vi sender vores børn afsted jorden rundt. Det gælder for os forældre i Danmark såvel som forældre fra de mange lande, der sender spillere til cuppen hvert år, fortsætter Anders Brandt Sørensen.

Cuppen bakkes årligt op af flere hundrede frivillige og mange sponsorer, og den giver et nødvendigt tilskud til børn og unges fodboldliv i FFI.

- Jeg synes selvfølgelig det er godt gammeldags træls, at vi bliver nødt til at aflyse. Det kommer til at betyde et alvorligt slag for fodbolden i Frederikshavn. Men det nytter ikke noget. Andre i samfundet bærer endnu større ofre i denne tid. Og vi vil helt sikkert komme tilbage. Fællesskabet i FFI fejler heldigvis ingenting, og vi håber på den sædvanlige store opbakning fra kommunen og alle andre interessenter, der har glæde af cuppen, når vi skal have den stablet på benene igen til næste år, slutter Anders Brandt Sørensen.