Cyklist og motorcyklist i sammenstød: Politi søger vidner

SKAGEN: Et i første omgang tilsyneladende banalt færdselsuheld, hvor en cyklist og en motorcyklist stødte sammen i et kryds i Skagen, får nu Nordjyllands Politi til at gå ud og efterlyse vidner til sammenstødet.

- Det har vist sig, at den 58-årige mandlige motorcyklist har fået alvorlige hovedskader, og vi har derfor ikke kunnet afhøre ham. Umiddelbart var der ingen vidner til ulykken, men vi vil meget gerne høre fra personer, der har set gerne selve sammenstødet, men ellers måske har set cyklisten eller motorcyklisten umiddelbart før ulykken skete. Det virker lidt mystisk, hvad der er sket, siger politikommissær Kristian Thomsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Ulykken skete torsdag 27. juni klokken cirka 13.10 i krydset Buttervej-Kattegatvej i Skagen.

Lysreguleret kryds

Der er tale om et lysreguleret kryds. Cyklen ført af 16-årig pige fra Skagen, mens motorcyklen altså blev ført af en af 58 årig mand ligeledes fra Skagen.

- Jeg har fået oplyst fra patruljen på stedet, at motorcyklisten rammer cyklisten på baghjulet og derefter mistede herredømmet over sin motorcykel. Eller også havde han mistet herredømmet over motorcyklen og derfor ramte cyklisten. Det vil vi naturligvis gerne have opklaret - også om en af parterne måske har kørt over for rødt lys, forklarer politikommissæren.

Den 58-årige, der havde styrthjelm på, blev bragt til Aalborg Universitetshospital med alvorlige hovedskader, mens pigen slap med at have slået et stykke af en tand og fået en skramme på læben.

Hvis man var vidne til uheldet, bedes man kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.