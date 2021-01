Daginstitutioner og skoleafdeling ramt af corona

FREDERIKSHAVN/SÆBY:En medarbejder i Børnehuset Mælkevejen i Frederikshavn er søndag konstateret smittet med coronavirus. Det samme er en medarbejder i Børnehuset Sættravej i Sæby.

I Børnehuset Mælkevejen er fire medarbejdere, tre børn og en forælder identificeret som nære kontakter. De har fået besked over telefon, skriver Frederikshavn Kommune i en opdatering om smitte i kommunen.

Alle forældre i institutionen kan læse mere på platformen AULA.

I Børnehuset Sættravej i Sæby er ingen børn eller medarbejdere udpeget som nære kontakter. Også her kan man læse mere på AULA.

I Hørby Skoleafdeling har en medarbejder, som har varetaget skolens nødpasning og nødundervisning smittet med coronavirus.

Medarbejderen har både varetaget nødpasning om morgenen og nødundervisning i løbet af dagen. Derfor har vedkommende været i kontakt med mange børn og kolleger.

Det betyder, at 31 børn og seks medarbejdere er defineret som nære kontakter og hjemsendt til test og isolation.

Første test er i morgen, mandag. De hjemsendte børn og medarbejdere har mulighed for at vende tilbage, når der er negativt svar på første test. Der vil fortsat være nødpasning i Hørby for nye børn, der måtte have behov for det.

Du kan se den seneste smitteudvikling i Frederikshavn Kommune lige her.