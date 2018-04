Dale Mitchell klar for White Hawks

ISHOCKEY: En af Metalligaens største pointslugere gennem flere sæsoner, canadiske Dale Mitchell, fortsætter karrieren i Frederikshavn White Hawks.

Den nyhed meldte NORDJYSKE ud for et par uger siden. Tirsdag bekræftede klubben så i en pressemeddelelse, at Odense-spilleren er på kontrakt i det nordjyske den kommende sæson

28-årige Mitchell har de seneste fire sæsoner repræsenteret Odense Bulldogs, og han har alle fire sæsoner været holdets helt store profil.

I alt nåede han i sin tid i Odense at lave 243 point - fordelt på 101 mål og 142 assists.

I indeværende sæson nåede et svagt Odense-hold ikke i kvartfinalen, men Mitchell bidrog alligevel med 55 point i grundspillet, hvilket er fjerdebedst i Metalligaen

Odense Bulldogs har måttet slippe sin stjerne på grund af klubbens anstrengte økonomi.

Tirsdag meddelte White Hawks endvidere, at klubben har forlænget kontrakten med Cam Spiro.