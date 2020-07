Dan og Christian reddede fuld knallertkører op af havnen

SKAGEN:Klokken var 02.20 natten til onsdag, og bådmændene fra DanPilot Dan Hansen og Christian Isaksen var lige gået ombord på lodsbåden for at sejle ud af Skagen havn, da de modtog alarmopkaldet.

- Jeg kommer ned i båden, og der har Christian hørt opkaldet. De siger, at der er en mand, der er kørt i havnen, siger Dan Hansen.

Makkerparret reagerer instinktivt og glemmer alt om den operation, de egentlig var på vej ud på. Nu handler det om at få reddet manden op.

- Det er 100 meter fra lodsbåden, så vi er hurtigt derovre, og der kan vi se, at en anden båd allerede har kastet en redningskrans ud til ham, som han sidder i, siger Dan Hansen.

Den anden båd, som hedder Skawlink 4, kunne ikke bjærge manden, da deres båd lå skævt, fordi der var lystsejlere og fiskekuttere ved kajen, men det kunne Dan og Christian heldigvis hjælpe med.

Ombord har de en lift, som de kunne bruge til at få manden ombord på deres lodsbåd med, så de kunne sejle ham i land.

- Vi træner de her situationer minimum én gang om måneden, så vi gør egentlig bare, som vi har lært. Jeg går ned og pakker liften ud, mens Christian bakker skibet til. Det hele blev udført til punkt og prikke, og det rart at se, at det virker, siger Dan Hansen.

De får den våde knallertkører ombord og sejler ham ind til kajen, hvor der står folk klar til at tage i mod ham.

Forsvaret skriver i deres døgnrapport, at knallertkøreren var beruset og blev hentet i en ambulance.

Redningsaktionen tog omkring 20 minutter, og Dan Hansen og Christian Isaksen kunne efterfølgende fortsætte med nattens arbejde.

- Jeg havde det godt, da vi fik ham op i liften. Der er jeg lettet, for vi har sørget for, at han ikke er omkommet i vandet. Hvis os og Skawlink ikke var dukket op, så tror jeg ikke, at han havde klaret det, siger Dan Hansen.