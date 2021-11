Danmark formentligt offer for russisk spoofing: - Rusland betragter det som en stor diplomatisk krise

SKAGEN:Det russiske krigsskib, der pludselig dukkede op på hjemmesiden MarineTraffic ud for Skagen Havn er med stor sandsynlighed et udtryk for, at Danmark er blevet udsat for såkaldt spoofing. Et fænomen, hvor ukendte hackere placerer krigsskibe hos registreringstjenester som eksempelvis Marine Traffic.

- Vi har set, at russerne har gjort det før – altså, at der er kommet forkerte data ind på hjemmesiden, hvilket får det til at se ud som om, at der er noget, som egentlig ikke er der, forklarer militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet.

Han fortæller desuden, at systemet er nemt at manipulere, da det bygger på private indmeldinger. Det vil sige, at hvem som helst kan sende informationer til tjenesterne, hvis de befinder sig ved en computer. Det er heller ikke nødvendigt, at man befinder sig på havet, når man indsender informationer, da det er personer og maskiner, som fortæller om, hvilke observationer de har gjort sig.

Vil sende et signal

-Jeg kan ikke bevise det, men jeg ser det som om, at russerne vil sende et signal til Danmark. De betragter det her som en stor diplomatisk krise og vil sende en advarsel om, at de måske vil gøre alvor af faktisk at sende et krigsskib, siger Anders Puck Nielsen.

Han fortæller desuden, at spoofing er et fænomen, der ham bekendt, ikke har fundet sted i Danmark før.