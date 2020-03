Danmark lukker: Fuld kontrol ved Nordjyllands tre ydre grænser

NORDJYLLAND:Danmarks grænser lukker klokken 12 - og i Nordjylland er politiet klar til at indføre fuld kontrol på de tre ydre grænser ved færgerne i Hirtshals og Frederikshavn samt i Aalborg Lufthavn.

- Der bliver fuld indrejsekontrol, og der vil være betjente til stede alle tre steder. Alle passagerer bliver kontrolleret, og dem der ikke har et anerkendelsesværdigt formål, bliver afvist, siger politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte fredag aften ud på et pressemøde, at grænserne blev lukket for alle, der ikke har en god grund til at være her, for at dæmme op for spredningen af Corona-viruset.

Gode grunde er f.eks., hvis man bor eller arbejder i Danmark eller skal leverer varer.

Anerkendelsesværdig formål - Hvis man arbejder eller bor i Danmark. - Hvis man skal levere varer i Danmark. - Hvis man skal hente varer i Danmark - det kan eksempelvis være dyr til slagtning. - Hvis man har samværsret med børn i Danmark. - Hvis man skal besøge meget syge familiemedlemmer i Danmark. - Et almindeligt familiebesøg er ikke et anerkendelsesværdigt formål. Det vil være en vurdering af den konkrete sag, om vedkommende har et anerkendelsesværdigt formål. VIS MERE

Og politiet kommer til at kontrollere skarpt, om man har en gyldig grund for at rejse ind i landet, fortæller Ole Kristensen.

- Man skal kunne dokumentere, at man har et anerkendelsesværdigt formål i landet. Og vi har selvfølgelig mulighed for at kontrollere det, siger han.

Ole Kristensen fortæller, at Nordjyllands Politi vil være til stede i færgehavnene og i lufthavnene, når der kommer færger eller fly ind.

Hvis det er nødvendigt, kan politiet også få hjælp fra Forsvaret, oplyser politiinspektøren.