Dansk Byggeri roser Frederikshavn

Frederikshavn tager et skridt i den erhvervsvenlige retning.

Det oplyser Dansk Byggeri Nordjylland i en pressemeddelelse, hvor de roser kommunen for at gøre det lettere for virksomhederne at byde på offentlige opgaver.

- Frederikshavn har taget et stort skridt i den erhvervsvenlige retning. Det tager både tid og koster penge, hver gang en virksomhed skal en tur i banken efter en bankgaranti, og kommunerne bruger også selv tid og penge på at administrere deres garantikrav. Så det betyder mindre bureaukrati for alle parter, og jeg glæder mig over, at endnu en nordjysk kommune har besluttet at hæve grænsen for, hvornår virksomheder, der vil arbejde for kommunen, skal stille med en bankgaranti til først at gælde ved opgaver til en million kroner eller mere, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland Henrik Holm.

I Nordjylland er det kun kommunerne Brønderslev, Aalborg og nu også Frederikshavn, der først stiller krav om en bankgaranti ved opgaver til mindst en million kroner eller mere, og Thisted er gået foran og har sat beløbsgrænsen til to millioner kroner.

I Rebild derimod bliver der stillet krav om bankgaranti allerede ved 300.000 kroner. I Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø og Vesthimmerland kommuner stiller man krav om en bankgaranti ved opgaver til 500.000 kroner. Det betyder i praksis, at hvis kommunen opdager en fejl et år efter, opgaven er afsluttet, udløser det et garantibeløb på kun op til 10.000 kroner, oplyser Dansk Byggeri.

- Garantisystemet er indrettet til større opgaver, hvor der er noget på spil, og ikke til små opgaver, hvilket også afspejler sig i, at det er en relativ lille kompensation, kommunen kan hente ved at kræve bankgaranti ved mindre opgaver. Først ved opgaver til en million kroner eller mere begynder det at give mening at stille krav om en bankgaranti. Forhåbentlig vil flere af vores nordjyske kommuner regne lidt på, hvad de får ud af de bureaukratiske garantiordninger og genoverveje, om ikke de også bør hæve grænsen til en million kroner, siger Henrik Holm, formand for Dansk Byggeri Nordjylland.