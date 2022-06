Darko er topuddannet i idræt og tilbyder gratis træning

FREDERIKSHAVN:Darko Marjanovic er flyttet fra Nis i Serbien til Frederikshavn for at skabe sig et nyt liv sammen med sin kone og deres to små børn på et og tre år.

I bagagen har han en universitetsgrad, en master i idræt og idrætspsykologi, en fortid på karatelandsholdet og er tidligere ejer af et stort fitnesscenter, hvor han også var personlig træner for topsportsfolk.

Der bliver en times gratis træning med puls og styrke hver onsdag klokken 17 i parken. Foto: Marianne Isen

Så det er noget af en omvæltning hans liv har taget.

Lige nu lever Darko Marjanovic af at gøre rent i sommerhuse. Det samme gør hustruen Tanya. Hun er uddannet tandlæge med seks års erfaring, og håber på snart at få et arbejde inden for sit fag.

- Vi undersøgte, inden vi flyttede til Danmark, hvor der mangler tandlæger, og fandt ud af, at det gør der i Nordjylland. Derfor valgte vi at flytte her til også for at vors børn får en god opvækst, forklarer Darko Marjanovic, der er meget glad for livet som børnefamilie i Danmark.

Tilbyder træning i parken

Parret flyttede til Frederikshavn i august 2021 for at komme til en lidt større by end Thorshøj, hvor de boede de fire første måneder af deres ophold i Danmark. I Thorshøj fik Darko gang i udendørs træning, og den vil han gerne fortsætte med i Rådhusparken i det centrale Frederikshavn. Træningen er gratis og foregår hver onsdag fra 17-18. Man skal selv medbringe en måtte, men ellers er det ham, der styrer træningen. Bagefter er der fra 18-19 mulighed for at træne kickboxing med selvforsvar.

Darko Marjanovic er vant til at lave træning til folk af forskellige sværhedsgrader. Foto: Marianne Isen

- I mit center i Nis trænede jeg alle slags mennesker og kan tilpasse træningen til der, hvor folk er, fortæller han engageret på flydende engelsk. Han holdt også af at træne udendørs, mens han var træningscenter-ejer.

Det fremgår af Fitness Borac på facebook, hvor du også kan læse mere om træningen i Frederikshavn centrum.

Fitness Borac er navnet på det center, som han havde i Nis i Serbien, og flaget skal du gå efter for at finde træningen i Rådhusparken. Foto: Marianne Isen

Borac var navnet på centret i Serbien, og Borac står der på den banner, som han sætter op i Rådhusparken, når der er træning.

Møder danskere

Udover at han savner og brænder for at træne andre, så er den gratis undervisning er en fin måde for ham at møde danskere og blive bedre til sproget. Mødet med frederikshavnerne giver ham også mulighed for selv at vise, hvad han kan, og hvordan han arbejder som træner.

Han fortæller, at han i Nis havde kurser for kvinder i selvforsvar i samarbejde med kommunen, og med sin uddannelse som idrætspsykolog kender han også til at arbejde med at styrke menneskers selvværd.

- Jeg har arbejdet med træning på rigtig mange måder, og det vil jeg rigtig gerne gøre igen i Danmark, og derfor skal jeg have opbygget et netværk.