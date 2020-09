Datakolos skal levere grøn og billig fjernvarme

SÆBY:De 3600 fjernvarmekunder i Sæby kan formentlig snart opvarme deres boliger med varme fra en utraditionel energikilde - et datacenter.

Der er nemlig fremskredne planer om at bygge et fireetages datacenter på Energivej ved siden af varmeværket. Ved hjælp af en varmepumpe skal energien fra nedkøling af serveranlæg dér omsættes til fjernvarme i stedet for at gå til spilde.

- Forventningen er, at det vil resultere i billigere fjernvarme, siger værkets driftsleder, Karsten Thiessen.

I forvejen nyder forbrugerne i Sæby godt af, at deres fjernvarmeværk er blandt de fire-fem billigste i Vendsyssel med en pris for et standardhus på 11.500 kr. om året.

Varmeværket skal ikke selv opføre bygningskomplekset til datacenteret.

- Og det må vi efter varmeforsyningsloven heller ikke, siger Karsten Thiessen.

I stedet har varmeværket en samarbejdspartner, som finder investorer til byggeri af datacentret, og som indgår lejeaftaler med virksomheder med behov for stor ekstern datalagring. Navnet på samarbejdspartneren må han indtil videre ikke nævne. Da planerne første gang blev lanceret for tre år siden hed partneren ECO-Locaxion med base i Hals. Men varmeværket har siden indgået partnerskab med en anden virksomhed, og byggeriet bliver meget anderledes med en højde på op mod 20 meter.

- En fantastisk løsning og et godt projekt med en cirkulær økonomi, som vi kan lære af, mener formanden for Frederikshavn Kommunes plan- og økonomiudvalg, Peter Sørensen (V).

I sidste del af september bliver der en offentlig høring, hvor borgerne kan kommentere planerne.

Af høringsmaterialet fremgår, at datacenteret ventes at levere 60.000 MWh til varmeværket. Til sammenligning har et solvarmeanlæg, som var værket tog i brug sidste år, leveret 20.000 MWh svarende til 23 pct. af den samlede varmeproduktion.

Sæby er valgt til placering af datacenteret ud fra bl. a. en høj strømforsyningssikkerhed, og at byen er et knudepunkt i fibernet infrastrukturen.