De brygger på et nyt bryghus

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn får nu sit eget bryghus, Frederikshavn bryghus af 2017 A/S.

Selskabet blev stiftet den 21. august, og de to herrer bag bryghuset, frederikshavneren Lars Trie og Kent Boalth fra Thisted, er i fuld gang med at eksperimentere med brygningen af "Tordenskiold", "Fladstrand", "Bangsbo", og hvad de nu skal hedde, øllene fra det nye bryggeri.

Trie og Boalth hár udset sig en byggegrund på Knivholtvej, og salget af B-aktier til Frederikshavn bryghus er lige startet, men indtil bryggeriet er rejst i det vestlige Frederikshavn, brygger de herrer på livet løs. Et hemmeligt sted på kanten af Nationalpark Thy. Nærmere kommer vi det ikke...

Som B-aktionær kommer man med til fest i forbindelse med den årlige generalforsamling og vil kunne købe bryghusets produkter med 20 procents rabat.

Mødtes tilfældigt i Skagen

Forhistorien er, at Lars Trie og Kent Boalth tilfældigvis mødtes en lørdag eftermiddag sidst i juli. På Old Irish Pub i Skagen af alle steder.

De kendte ikke hinanden på forhånd, men faldt i snak - og i hak, og fandt hurtigt ud af, at de havde en fælles passion: Øl.

Kent Boalth har i 10 år arbejdet som brygmester på Thisted Bryghus, der flere gange er kåret som Danmarks bedste bryghus. Det seneste års tid har han arbejdet på et bryggeri i Egernsund i Norge. Nu vil han gerne hjem til familien, og stemningen hin solrige eftermiddag i Skagen blev hurtigt så løftet, at Trie og Boalth blev enige om at lave et bryghus i Frederikshavn.

Bygger på Knivholtvej

Siden er det gået hurtigt. I sidste uge var de til møde med kommunen og reserverede byggegrunden på Knivholtvej, mellem Materielgården og Emil Sørensen, og nu er de i gang med at sælge B-aktier á 2.500 kr.

Brygværket bliver et 2000 liters brygværk, der har kapacitet til at brygge 4.000 liter øl på 8-10 timer. Som opstart bliver der købt seks 2.000 liters tanke, og med 10 årlige bryg i hver tank får bryghuset mulighed for en årlig produktion på 120.000 liter øl.

- Når vi har solgt de første 400 B-aktier, er vi klar til at gå i gang, og forhåbentlig kan vi starte byggeriet omkring 1. december, siger Lars Trie.

Øl og røverhistorier

Indtil da vil de fortælle om planerne og rundhåndet dele smagsprøver ud under overskriften "Ølsmagning og røverhistorier". Blandt andet på Knivholt Fødevarefestival 23.-24. september og på Nordic Brew Festival i Arena Nord sidste weekend i oktober, ligesom Freddy’s Bar har planlagt en aften med ølsmagning fra Frederikshavn Bryghus af 2017.