De er tæt på toppen af glæde over overnatningstal på feriecenter

HULSIG:Danskerne er glade for at feriere i eget land. Det kan ses på tal for overnatning, som generelt har været for opadgående i 2022.

Efter to år med Corona var det forventet, at danskerne i større grad ville rejse udenlands nu hvor restriktioner ikke længere er en hindring.

Men for Skagen Strand Feriecenter har situationen været en anden. Feriecenteret har haft en omsætningsvækst så langt i år på hele 30 % i forhold til de sidste mange år – også før Corona. Og det er primært danske overnatninger der står for væksten, men også nordmænd og svensker begynder igen til at finde vejen til Skagen Strand Feriecenter.

Nye tiltag bærer frugt

Foruden den generelle øgning i antal overnatninger har feriecenterets nye ledelse, som har stået for driften det sidste 1 ½ år, gennemført en hel del nye tiltag, der har haft positiv indvirkning på omsætningen.

For det første har feriecenteret investeret i mere miljøvenlig energi og arbejder med grøn omstilling på flere områder.

- Som et Green Key certificeret feriecenter er vi vores ansvar bevist med hensyn til hele tiden at videreudvikle vores grønne profil. Vores investeringer har bragt vores energiforbrug ned og det er vigtigt for både miljø men også for driften nu hvor priserne er på himmelflugt, udtaler direktør Peter Wallenskog

Feriecenteret er desuden i gang med en opgradering af flere feriehuse, for i endnu større grad at imødegå gæsterne krav til komfort.

Ny forpagter af restauranten

Feriecenteret har desuden fået ny forpagter af restauranten og dette er et vigtigt led i at indfri gæsternes ønsker og forventninger i deres ferie. Samarbejdet med den nye forpagter vil desuden betyde, at feriecenteret i langt større grad end tidligere kan henvende sig til kursus og konferencesegmentet.

Udover feriecenterets egne faciliteter, byder selve beliggenheden på en helt særlig oplevelse for gæsterne. Midt i den nordjyske natur med det berømte Skagen lys som ramme om de mange feriehuse, er man langt væk fra hverdagens bekymringer. Og rigtig mange ønsker netop en ferieform med gode oplevelser tæt på naturen, uden at gå på kompromis med komforten.

- Gæsterne vender tilbage år efter år og forelsker sig i både stedet og omgivelserne, fortæller Peter Wallenskog.

- Vi ligger egentlig midt i smørhullet, fortsætter han.

- Vi har togstation lige udenfor hoveddøren og på små 12 minutter er du i Skagen centrum. Du kan starte din vandretur eller cykeltur direkte fra dit feriehus, og den skønne Hulsig Strand er lige ved. Så vi kan forstå hvorfor gæsterne trives her hos os, uanset om man er til aktivitet eller afslapning.