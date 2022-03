De første officielle flygtninge kom søndag nat til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Arena Nord åbnede natten til søndag dørene for Frederikshavns første officielle flygtningen fra krigen i Ukraine.

Fem voksne og tre børn blev fragtet hertil i privatbiler på initiativ af Lars Olsen, Strandby, som selv var med til at fylde bilerne i Warszawa.

- Jeg havde været seks dage i Warszawa, og det var vildt stressende. Der kom tusindvis af flygtninge hver time, og det var svært at finde ro til at få søvn, fortæller Antonina Chyianova, der har sine børn på 11 og 4 år med på flugten.

Antonina Chyianova: Vi er blevet taget så fint imod, og det er en kolossal kontrast fra utrygheden og uroen under flugten og til vi fik vores egen seng og rum i aftes. Det er svært at forstå, svært at rumme , men det er skønt at mine børn nu er sikre

Hun er engelsklærer og dermed den naturlige talsmand for gruppen, der netop er ankommet til Frederikshavn.

Ingen af de fem voksne i gruppen kender hinanden, men da pladserne i de tre biler fra Frederikshavn og Skagen blev budt ud, fik hun ganske kort betænkningstid og valgte at sige ja tak.

Det samme gjorde de øvrige flygtninge - og nu er de så her.

Afdelingsleder Anders Andersen, Projekt Integration, tog imod flygtningene og fik dem indkvarteret. Arena Nord vil være deres base de kommende dage.

- Men vores opgave er hurtigst muligt at få dem ud i deres egen bolig, og det forventer vi kan ske relativt hurtigt, siger Anders Andersen, der oplyser, at eksempelvis Frederikshavn Boligforening har budt ind med 60 ledige lejemål.

- Først skal vi have alle formalia på plads, men det regner jeg også med kan ske hurtigt, siger Anders Andersen, som er i tæt parløb med Abildgård Kirke om praktisk hjælp.

Og det er vigtigt, at man får skabt en praksis for, hvordan man kan håndtere flygtningene bedst muligt, for der kommer flere.

Allerede i løbet af ugen, der er gået, er der kommet 13 flygtninge til en familie i Præstbro - alle enten familie eller venner til parret, der har åbnet hjemmet.

Og torsdag kommer der en bus med op til 50 flygtninge, og den følges op af den bus, som vi omtalte søndag, der skulle ramme Frederikshavn fredag med 72 flygtninge.

Borgmester Birgit Hansen var også forbi for at hilse på flygtningene og betyde dem, at de er velkomne her, og at vi vil gøre alt, hvad det er muligt for, at de kan få en så normal hverdag som mulig op at stå.