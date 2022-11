De holder deres løfte: Varmeprisen bliver lavere end først varslet

Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har netop godkendt, at varmeprisen pr. 1. december bliver knap så høj som først varslet. Begrundelsen er faldende omkostninger til produktion af fjernvarme.

I august varslede Frederikshavn Varme tre prisstigninger hen over efteråret. Den sidste stigning på 48 % pr. 1. december skulle resultere i en pris på 1.563 kr./Mwh, men nu reduceres prisen til 1.200 kr./Mwh inkl. moms, som er stigning på ca. 13 %.

Vejr- og vindforhold, genåbning af samfundet efter Corona samt krigen i Ukraine har bevirket, at priser på el og gas gennem længere tid er steget støt.

Men nu har priserne for en periode været nedadgående, og prognoserne for første kvartal af 2023 ser lidt mere lovende ud - dog uden at være i nærheden af de priser, vi så tilbage i 2020.

- Den fremtid, vi kigger ind i lige nu, ser lidt mere positiv ud, og derfor reduceres prisen pr. 1. december i forhold til det varslede, fortæller bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle, der dog kun er forsigtig optimist. - Sker der noget uventet, som for eksempel endnu et brud på en gasledning, kan billedet meget hurtigt vende igen. Det er en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet er meget ustabilt, siger Erik Kyed Trolle.