De holder liv i The Beatles’ klassikere

FREDERIKSHAVN: Keeping Legends Alive, der optræder i det Musiske Hus torsdag aften, fortolker og omarrangerer store og små Beatles-klassiskere i medrivende folk/pop versioner.

I et akustisk setup med guitarer, violin, en trækasse og masser af kor får numrene nyt liv og finder sin plads imellem nostalgisk genkendelsesglæde og fascinationen af nye tilgange til et af musikhistoriens smukkeste sangkataloger.

The Beatles har betydet ubeskriveligt meget for rigtig mange mennesker. Derfor er det med stor ydmyghed, at Keeping Legends Alive går på scenen.

For hvordan tillader man sig, at lave om på numre som Penny Lane, Here Comes The Sun, She Loves You & Eight Days A Week uden at komme til at ligne et plagiat og uden at ødelægge de legendariske sange.

Der venter publikum en oplevelse, hvor man hele tiden svæver mellem de velkendte melodier og tekster på den ene side, samtidig med at man overraskes og glædes over nye arrangementer og versioner af de selvsamme sange.

Orkestret består af 4 musikere: Jens Jepsen (guitar & vokal), Alexander Kraglund (violin, bratch & mundharpe), Palle Klok (guitar & kor), Kristian Ødegaard (trækasse & kor).