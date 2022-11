De hyrede en af verdens bedste pizzabagere - nu er nordjysk restaurant endt i overraskende konkurs

SKAGEN:Det burde være en drøm for enhver italiensk restaurant at have en pizzabager, som er blandt verdens allerdygtigste af slagsen.

Men for spisestedet "La Familia" på Havnevej 12 i Skagen er det tilsyneladende ikke nok til at lave en bæredygtig forretning.

Ganske overraskende er det kendte Skagen-pizzeria 28. oktober blevet taget under konkursbehandling af Retten i Hjørring.

På La Familias egen Facebook-side får man ingen fornemmelse af situationen. Tværtimod er indtrykket blot, at der er ferielukket - hvilket beskrives med disse ord, som er offentliggjort 24. oktober:

"Efter en helt travl sommer samt en travl efterårsferie er der tid for lidt ferie til os selv. Vi skal genoplade og kommer samtidig tilbage med noget inspiration og lækre pizzaer".

Nordjyske har talt med Liliana Ileana Rechisan, der er ejer og direktør for selskabet bag restauranten.

Hun ønsker ikke at sige så meget om baggrunden for konkursbegæringen lige nu - men oplyser, at der bliver arbejdet på at drive restauranten videre i et nyt selskab, hvor restauranten bevarer sit navn, “La Familia”.

Liliana Ileana Rechisan forventer, at der findes en løsning i løbet af få dage - men det kan endnu ikke oplyses, hvem der driver restauranten videre.

La Familia hører hjemme i bygningen her på Havnevej 12 i Skagen. Arkivfoto: Peter Broen

Kurator lukkede stedet

Nordjyske har også kontaktet kurator Rune Hyllested, der oplyser, at han på vegne af konkursboet lukkede restauranten i fredags. Restauranten var indtil det tidspunkt åben - men der var alligevel ikke noget stort varelager tilgængeligt.

- Det var fortrinsvis let fordærvelige varer. Vi smed det hele ud fredag, så vi kunne spare på strømmen, siger Rune Hyllested, der er partner og advokat ved Storm Advokatfirma.

Han kan ikke udtale sig om, hvor store værdier der er i konkursboet, hvor stor gæld der er, eller hvad årsagen til konkursen er.

Kurator har fået forespørgsler på både at købe hele konkursboet samt dele af det.

- Vi er fortsat ved at afsøge, om bygning, restaurant og inventar skal sælges enkeltvis eller samlet. Det afhænger af, hvad der giver konkursboet den bedste pris, siger Rune Hyllested.

Regnskab afslører intet

Regnskabet for La Familia afslører umiddelbart intet om årsagerne til problemerne for spisestedet. Det seneste regnskab er for kalenderåret 2021 - og det er offentliggjort 23. august 2022.

Her kunne ledelsen konstatere et tilfredsstillende resultat før skat på 209.020 kroner - med forventning om et endnu bedre resultat året efter.

Egenkapitalen i virksomheden er opgivet til en værdi på 514.027 kroner. Selskabet købte bygningen på Havnevej 12 for to år siden for 4,4 millioner kroner.

Det ovenstående betyder, at årsagen til konkursen altså indtil videre er ukendt. Men sandsynlige bud kan være høje energipriser - eller eventuelt tilbagebetaling af coronalån. Netop de to faktorer har udfordret andre nordjyske restauranter i de seneste måneder.

På sin egen Facebookside oplyser La Familia, at spisestedet lige nu holder ferielukket - men sandheden er, at selskabet bag spisestedet netop er begæret konkurs. Arkivfoto: Bent Bach

Pizzabager i topklasse

Som nævnt indledningsvist er den nuværende situation alligevel ganske overraskende. For ved stenovnen på restauranten La Familia arbejder blandt andet den kendte pizzabager Alex-Laurian Verisan.

Midt i oktober 2022 deltog han ved en international konkurrence i Bukarest, hvor han blev præmieret for sin indsats i to forskellige discipliner. Samtidig sikrede han sig ret til at repræsentere sit hjemland, Rumænien, når verdensmesterskabet i pizza - "World Pizza Championship" - i april 2023 finder sted i den italienske by Parma.

Nordjyske har ikke haft held til at få fat i Alex-Laurian Verisan for en kommentar. Men på sin egen Facebook-side har han netop skrevet, at han efter længere fravær nu igen udbyder pizzakurser i sin egen virksomhed.