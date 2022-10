Den første butik af sin slags: Snille vil sælge fisk på en ny måde

STRANDBY: Kristian Snille Larsen kalder sig aldrig andet end Snille, og firmaet hedder Snilles Fisk.

Han optræder også ofte på de sociale medier i blå overalls eller med blåt forklæde, som den ægte fisker han rent faktisk er. Der er smil og liv på Snilles små videoer, og det virker, som om han har det som en fisk i vandet med at sælge fisk til forbrugerne.

Snilles selvbetjente fiskebutik

Snille er uddannet erhvervsfisker og kom ud at fiske som 16-åirg - men fandt ud af, at han hellere vil leve af at sælge fisk og fiskeretter end at stå på en båd og fange dem.

- Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, og dem er der ikke så mange af på de små både, siger han.

Derfor gik Snille fra borde for fem år siden, investerede i en fiskebil og begyndte at køre til byer i Vendsyssel for at sælge fisk og fiskedelikatesser. Og der følger altid et godt råd om tilberedning med, når man handler hos ham.

Snille bor i Strandby og pakker bilen hver morgen ved siden af forretningen på Havnevej. Foto: Martin Damgård

Bilen og Snille har hjemme i Strandby, og derfor giver det god mening, at etablere en ny selvbetjeningsbutik i netop Strandby, hvor han også køber fisk. Der er åbningsreception 29. oktober med betjening og salg, mens selve butikken på Havnevej slår dørene op mandag 31.oktober.

- Vi tror på, der er et behov for at handle hos os i et længere tidsrum, ligesom man kan i supermarkederne. Men da vi kun er få ansatte, satser vi på en butik uden bemanding.

Så vidt han ved, er den selvbetjente fiskeforretning den første i Danmark af sin slags.

Snilles fiskebutik kommer til at have åbent alle dage undtagen søndag fra klokken 8.00-19.30.

- Vores bil gør vi klar på samme sted, og derfor vil gå dernede om formiddagen, så der kan man få fat i os, forklarer Snille.

Kristian Snille Larsen vil gerne have at folk ringer og snakker med ham, når de har særlige ønsker. Derefter kan kunderne selv hente og betale fisken i forretningen i Strandby. Foto: Martin Damgård

Desuden opfordrer han kunderne til at ringe, hvis de har specifikke ønsker.

- Skal fru Nielsen for eksempel købe en hel side laks, så skal jeg kende størrelsen og om det er med eller uden skind. Så min erfaring er, at det er nemmere, at folk ringer, end at de sender en sms.

Han vil så emballere og prismærke varen og skrive kundens navn på. Varerne kommer til at ligge i et særligt køleskab.

Kunder skal hente og finde varerne i køleskabene. Der kommer til at være åbent fra 8-19.30. Foto: Martin Damgård

Andre varer vil også være i emballage og med priser på, som man så kan købe og betale via mobilepay.

Og han er ikke bekymret for, at folk forsvinder med fisk uden at betale. Der vil være videoovervågning, det forlanger forsikringsselskabet.

- Men dybest set handler det om at drive en tillidsbaseret forretning, hvor jeg stoler på, at folk betaler, siger han.