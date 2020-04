Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn yder kun kritisk behandling

For at mindske tæt kontakt og dermed smittespredning af corona-virus har Sundhedsstyrelsen strammet retningslinjerne for besøg på offentlige og private tandklinikker.

- Det betyder at Den Kommunale Tandpleje - inklusiv Tandreguleringen, Omsorgstandplejen og Specialtandplejen - kun må se patienter med et kritisk behov, altså kun de allermest nødvendige, fortæller Nina Vejby, som er overtandlæge Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn Kommune.

Dette gælder til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

Det betyder, at mange børn, unge, omsorgspatienter og specialtandplejepatienter desværre vil opleve at deres aftaler i Tandplejen bliver aflyst. Borgere med et kritisk behandlingsbehov vil få en ny tid inden sommerferien og mange vil få udskudt deres tid til efter sommerferien.

Hold øje med telefon og mail

Alle de, hvis behandlinger aflyses, vil få besked i deres e-boks. De få, der skal til en kritisk behandling inden sommerferien, vil derimod blive ringet op.

Der er dog gode nyheder til de unge, der nærmer sig de 18 år, hvorfra man selv skal betale for sine tandlægebesøg.

- Hvis man har en tid til 18 års-undersøgelse, der bliver aflyst på grund af corona, vil man få en ny tid efter sommerferien. Også selvom man er fyldt 18 år i mellemtiden, slutter Nina Vejby.