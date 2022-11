Den største danske musikpris: Kæmpe skulderklap til festival

SKAGEN:I Skagen er det musikudvalget, der i høj grad bestemmer, hvem der skal bookes til festivalen i byen.

Derfor var det også oplagt, at Dorthe Kold og Svend Erik Larsen, som siden 2104 har siddet i musikudvalget, blev sendt afsted til prisuddeling og fik statuetten fra Danish Music Award Roots med hjem til Skagen Festival. For prisen i kategorien Tradition gives for festivalens årelange opbakning til Roots-musikken altså folkemusikken.

- Det er den største musikalske pris i Danmark og et stort skulderklap til en festival, der har forsøgt at holde liv i folkemusikken i over 50 år, siger Svend Erik Larsen, der privat og musikalsk danner par med Dorthe Kold.

Prisen gives til uddannelsesinstitutioner, personer, festivaler, musikere og orkestre, der gennem et hele livsværk eller intensive indsatser arbejder med at bevare, udvikle eller formidle traditioner eller fortolke traditionelt materiale.

Og Jakob Kragesand, der var med til at tildele Skagen Festival musikprisen siger:

Skagen Festival har været en uundværlig del af folke- og rootsmusikkens maskinrum til at inspirere andre til at engagere, lytte og forbruge genreområdets musik. Samtidig har Skagen Festival aldrig været bleg for at udfordre deres egne rødder og bringe nye tendenser ind i musikprogrammet.

Og netop at udfordre folks opfattelse af folkemusikken er vigtig for Svend Erik Larsen.

For hvad er folkemusik egentlig?

Tag nu Outlandish, som er på programmet i 2023. Og Aura. Mon publikum vil købe billet til deres koncerter eller vil de foretrække Poul Krebs, som også spiller i Skagen?

Aura Dione spiller i Skagen til festivalen i 2023. PR-foto

- Aura er et sats, men vi skal udfordre publikum. Ligesom vi gjorde med Outlandish i 2022, mener Svend Erik Larsen, som i flere år gerne ville præsentere Outlandish i Skagen, men makkeren ved middagsbordet og i musikudvalget mente noget andet. I 2022 var Outlandish på plakaten på Havnescenen.

Outlandish var så glade for deres første gang i Skagen i 2022, at de straks sagde ja til at komme igen i 2023. Arkivfoto: Bent Bach

- Det viste sig, at Outlandish passede enormt fint til Skagen Festival. Både de og vi var meget begejstrede, siger Svend Erik Larsen.