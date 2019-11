Den store stikkontakt til "grønne" krydstogtskibe mangler

SKAGEN:Krydstogtskibe søger som aldrig før mod Skagen. Med 43 anløb i 2019 kæmper byen med Rønne om placeringen som Danmarks næststørste krydstogtshavn efter København. Men den massive vækst har en bagside. For krydstogtskibe forurener.

Hanne Heilmann spurgte på borgermødet på Kappelborg ind til, hvad der bliver gjort for reducere forureningen og om der er strømforsyning til skibene ved den nye krydstogtkaj. De forurener nemlig med partikler og kvælstofdioxid, også når de er i havn. For de holder maskinerne i gang for at producere strøm til det flydende hotel.

Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør, fortalte, at en løsning ikke ligger lige om hjørnet. Det er et massivt problem i Nordjylland, at el-ledningsnettet ikke er dimensioneret til den grønne omstilling.

- Vi får ikke strøm til krydstogtskibene, før vi får mere strøm til Nordjylland, fastslog han.

Hans Eeg, der sidder i repræsentantskabet for Energi Nord og også har et ben i krydstogtselskabet oplyste, at han har bragt de to parter sammen til et uformelt kaffemøde om problemstillingen.

Viceborgmester Bjarne Kvist (S) supplerede, at problemet ikke kun er at etablere strømforsyning på havnen.

- Der er næsten ingen krydstogtskibe, som kan modtage strøm fra landjorden, sagde han.

En løsning presser sig på, for EU har indført krav om, at større krydstogthavne fra 2026 skal kunne tilbyde krydstogtskibe landstrøm.

Ikke kun forurening, men også den massive, men kortvarige tilstrømning af turister kan indebære problemer, påpegede Thomas Mose, der spurgte om der er nogen koordination mellem krydstogtselskabet og turistforeningen om, hvornår skibene anløber.

Han supplerede med at fortælle, at der om torsdagen op til visefestivalen, hvor byen i forvejet er booket fuldt op, ankom et krydstogtskib med 2500 passagerer og dagen efter et med 3500.

René Zeeberg svarede, at krydstogtselskabet ikke kan kan sige nej til et enkelt anløb, for så vil rederiet vælge en anden havn til samtlige anløb i hele sæsonen.