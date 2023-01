Debatindlæg af Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune

Der er også en anden måde at skrive om det kommende “Maskinrummet”. Nemlig en, hvor det positive fremhæves og med en tro på, at det bliver godt.

Jeg har fået henvendelser fra mennesker, der er optaget af, om det nu bliver ordentligt “Maskinrummet”. Og jeg har fået henvendelser fra borgere, der mener, at det tegner godt.

Nordjyske har i flere artikler og gennem en leder i avisen skrevet om det kommende motormuseum “Maskinrummet” i Skagen. En investering en privat mand står bag.

Diskursen er ret entydig: Det bliver nok noget bras, når arkitekter og demokratisk proces med borgermøder ikke er en del af det.

I Nordjyskes leder 26. december lyder det således:

“Hvorfor er fonde med midler og arkitekter med erfaring i større kulturelle satsninger ikke inddraget, så man kunne skabe et fantastisk tilbud a la Tirpitz i Blåvand? Hvorfor er lokalbefolkningen ikke taget med på råd for at få dens mening om, hvordan et så markant byggeri skal se ud, og hvad det skal indeholde?

Mindre hastvæk og større ambitioner ville på ingen måde tage noget fra Henning Kjeldsens ide og gave. Tværtimod ville det give mulighed for at skabe et enestående kulturelt trækplaster med bred appel – med en arkitektur i særklasse som en væsentlig del af udtrykket og oplevelsen”

Ja hvorfor?

Fordi en privat investor har indgået en lejeaftale med havnen i et område, hvor der er en lokalplan fra 2009 (det er ikke en gammel plan i den sammenhæng). Den angiver det, en lokalplan skal: formål, højde, farver, omfang osv. Lokalplanens formål lyder således: “at tilstræbe at gøre havneafsnittet mere attraktivt og tillokkende ved at tilføre området mere oplevelsesorienterede funktioner, at tilstræbe opførelse af bygninger i dele af området med et nyt og spændende arkitektonisk udtryk forskelligt fra den traditionelle Skagen arkitektur.”

Lokalplanen er vedtaget efter demokratisk proces med høringsmulighed, og den er redskabet for byrådet til at præge udviklingen. Lokalplanen skal fastlægge, hvad området skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer osv. skal udformes.

Sådan kan byrådet påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen.

Og hvem siger egentligt, at motormuseet ikke bliver bragende godt og flot og et trækplaster?

Interesserede vil vide, at arkitektbistand – med al respekt - ikke er garanti for, at fæl kritik forstummer, og det er ingen garanti for delte meninger om, hvorvidt en bygning er grim eller pæn – både indeni og udenpå.

Læren er, at vi ikke kan tage højde for smag, men vi kan vedtage rammerne.

Byrådet/kommunen sidder ikke bovlamme og er vidne til endsige medvirker til hastværk. Vi kender vores havn, vi kender lokalplanen, og vi kender Skagen.

Lokalplanen er rammen. Den tager højde for det, vi kan mene noget om.

Resten er op til investor og dennes bygherre, og hvem investor ellers konsulterer omkring sit byggeri. Ved vi egentligt, at der ikke er arkitekt på projektet?

Som lidt modvægt til diskursen i artikler og leder om emnet i Nordjyske må jeg bringe klart og tydeligt ind i debatten, at mange glæder sig over det kommende byggeri med indhold som et godt supplement til det, Skagen også er, og som vi alle er dejligt bevidste om: nemlig noget helt særligt.