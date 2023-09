Der mangler strøm i det nordlige el-net: For Skagen er det en katastrofe

Hvis landets nordligste kommune for alvor skal i gang med den grønne omstilling, så mangler der en helt essentiel ting: Strøm.

- Projekterne er lavet, erhvervet er i gang, og investorerne står klar. Men mangel på strøm bremser skiftet fra sort til grøn energi. Det var et hovedemne, da tidligere minister og EU-kommissær for klima, Connie Hedegaard, mandag var på besøg i Frederikshavn, hvor den grønne omstilling var på dagsordenen.

Hun mødte borgmester Birgit Stenbak Hansen (S) og repræsentanter for erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby, som hver især havde lokale firmaer og dilemmaer med til den tidligere minister.

- Dilemmaer, der tager fat i problemstillingen, at der nord for Aalborg slet ikke er kapacitet nok på transmissionsnettet til, at virksomhederne i Frederikshavn Kommune for alvor kan tage fat på den grønne omstilling ved at elektrificere produktion samt at den åbne dør er smækket i for opstilling af havvindmølleparker, skriver Erhvervshus Nord.

Karl Erik Slynge efterlyser initiativ fra regeringen. Foto: Mick Anderson/Erhvervshus Nord

- Vi har store projekter klar i de tre hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby, som hver for sig er nyskabende og energibesparende - men regeringen lader til at have koblet vores del af landet af den grønne omstilling, siger formand for Frederikshavn Erhvervsforening, Karl Erik Slynge, og opridser nogle eksempler:

I Skagen er et stort havvindmølle-projekt, der skulle forsyne havnen med grøn strøm til produktion og landstrøm til krydstogtskibe og fiskeflåden, blevet lukket ned. Det skete, da åben-dør projektet, der skulle sikre mere havvind, blev smækket i af regeringen.

- Udbygningen af eltransmissionsnettet på land går for langsomt, og for Skagen er det en katastrofe. For uden en el-infrastruktur på plads kan vi ikke tiltrække de nødvendige investeringer. Vi er omgivet af naturområder og har ikke plads til vindmøller på land, og vi kan spare mange tusinde tons CO2 hvert år ved at lægge om til grøn strøm. Men vi kan ikke få lov af staten til at opføre en havvindmøllepark, selvom vi har investorerne klar, forklarer Allan Kastor, formand for Skagen Erhvervsforening.

Connie Hedegaard var i Frederikshavn mandag 4. september. Foto: Mick Anderson/Erhvervshus Nord

På havnen i Frederikshavn kommer der skibe og boreplatforme ind for at blive genanvendt.

- Op til 98 procent af de 250.000 tons metalaffald bliver genbrugt, men på grund af mangel på strøm bliver metalaffaldet sejlet ud af landet, hvor det bliver smeltet om ved hjælp af sort energi. Det ville et elektrificeret smelteværk i Frederikshavn kunne løse - endda med en betydelig miljøgevinst på 1,5 mio. tons mindre CO2-udledning, oplyser erhvervshuset.

I Sæby er et stort datacenter, der skal være CO2-neutralt, på vej. Det 100.000 kvadratmeter store datacenter skal køre på grøn strøm og køles ned med vand fra Sæby Varmeværk, der kan sende det varme vand retur til forbrugerne i både Sæby og på sigt også Frederikshavn.

Netop det, at datacenteret bliver placeret som nabo til fjernvarmeværket, gør det muligt at komme af med overskudsvarmen.

- Det kan give en CO2-besparelse på 12.000 tons CO2 om året i fjernvarmeproduktionen og forsyne begge byer med varme. Vi har investorerne klar, men det er en forudsætning, at vi kan stille grøn strøm til rådighed. Vi har selv gjort alt det, vi kan og opsætter vindmøller og solceller, men det er slet ikke nok, vi mangler endnu mere grøn strøm, siger Kim Müller, der er formand i Sæby Erhvervsforening.

- Vi har bygget havne til genanvendelse af metalaffald og skabt hundredevis af jobs, siger borgmester Birgit Stenbak Hansen (S). Foto: Mick Anderson/Erhvervshus Nord

Alle tre formænd var derfor ivrige efter at få Connie Hedegaards bud på at løse deres dilemmaer.

- Det lyder som en virkelig ærgerlig flaskehals. For at løse den problematik er det nødvendigt at komme til toppen af dem, der laver de overordnede, strategiske planer for Danmark. Derfor er mit råd: Få fortalt, hvad mulighederne er i alle de her problematikker. Vis innovationspotentialet, vis hvor mange jobs, det kan skabe. Det er jo hele egnen, der kan blive udviklet af det, sagde Connie Hedegaard blandt andet.

Den opfordring er både kommunen og erhvervet klar til at følge.

- Vi arbejder benhårdt med at blive grønnere, da borgere, virksomheder og kloden kalder på omstillingen. Med vores ambitiøse Recycling City-strategi som eksempel har vi udlagt et areal på 1000 hektar til grønne virksomheder, solceller og vindmøller. Vi har bygget havne til genanvendelse af metalaffald og skabt hundredevis af jobs. Det batter altså noget.

- Men vi mangler grøn strøm, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Connie Hedegaard for at komme og for muligheden for at præsentere udfordringen med mangel på grøn strøm for hende. Hendes viden på området er enorm, og nu tager vi hendes holdninger og inputs til os, så vi også kommer videre i vores område, siger borgmester Birgit Stenbak Hansen.

Det supporteres af Niels Bay Christensen, der er erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord:

- Connie Hedegaard mener jo, at man skal komme i gang - og det er vi. Vi har foretaget store investeringer allerede, og det viser sig både på bundlinjen hos virksomheder og i form af flere jobs. Vi har fået en grønnere profil i kommunen, og det har omverdenen fået øje på - den styrkeposition skal vi udnytte og gøre klar til endnu flere grønne satsninger, siger han.