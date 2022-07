Derfor er ambulancerne flyttet ind i en ny base på brandstationen

FREDERIKSHAVN:Hovedpersonerne er ikke lige til stede - sådan er det. Redderne kører i ambulancerne på landevejen, så der er helt tomt i garagen ved brandstationen H.C. Ørstedsvej få minutter, før den nye ambulancebase skal indvies.

Men lige inden borgmester Birgit S. Hansen (S) og regionsrådsformand Mads Duedahl (V) finder talerne frem, svinger en af de gule ambulancer ind på pladsen.

Jan Jensen forrest har arbejdet som ambulanceredder i Falck siden 1987 og Casper Højbjerg i 13 år. De har fået en helt ny bil at køre i, og den er de meget tilfredse med. De skal til gengæld lige vænne sig til de nye og meget mindre omgivelser i basen ved brandstationen. Foto: Bente Poder

Redderne Casper Højbjerg og Jan Jensen er hjemme på deres nye ambulancebase, hvor borgmesterenes mand René Uldahl i øvrigt også er på arbejde som redder og dukker op efter indvielsen. Så hun ved, at det er god stil, at have slik og andet hyggeligt med som gave til reddernes fællesrum.

Så klippes snoren til den nye ambulancebase ved brandstationen. Fra venstre klipper borgmester Birgit S. Hansen, regionrådsformand Mads Duedahl, direktør Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen og Peter Larsen, direktør for Den præhospitale Virskomhed, der overtog ambulancetjenesten i Nordjylland efter Falck. Foto: Bente Poder

Anledningen til besøget af de to borgmestre, lederen af Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen samt direktøren for Den præhospitale Virksomhed Peter Larsen er indvielsen af den helt nye ambulancebase i Frederikshavn, hvor 35 er tilknyttede. Region Nordjylland overtog driften af ambulancerne i det meste af regionen pr. 1.april i år.

I følge Mads Duedahl er de nye regions-drevne ambulancetjenester kommet fint fra start.

Ambulancebaser i Vendsyssel Brønderslev: Sdr. Omfartsvej 1.

Dronninglund: Slotsgade 38.

Frederikshavn: H.C. Ørstedsvej 35.

Hirtshals: Safirvej 11.

Hjørring: Frederikshavnvej 33,

Læsø: Byrum Hovedgade 19, 1 sal.

Løkken: Industrivej 9.

Skagen: Kattegatvej 3.

Sæby: Aalborgvej 95. Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

- De nordjyske patienter har ikke lagt mærke til, at regionen har overtaget ambulancerne, og responstiderne lever også op til de forventede. Patienterne er det vigtigste for regionen. Men det er også vigtigt, at vi fra regionen forstår, at de 250 nye medarbejdere skal have tid til at lære den nye kultur at kende. De kommer med en god korpsånd fra Falck, siger Mads Duedahl til NORDJYSKE efter indvielsen.

Redderne på basen i Frederikshavn kommer alle fra Falckstationen på Hjørringvej.

- Den var nok ti gange større end vores nye base. Det er skønt at flytte ind i noget helt nyt her ved brandstationen, men vi har mindre plads nu, og det skal vi vænne os til, siger Casper Højbjerg.

Ideen ved at flytte ind ved siden af brandstationen er blandt andet, at redderne kan låne et større lokale, når de er mange samlet. I deres egen bygning er der to borde med plads til seks i deres køkken.

Køkkenet har 12 siddepladser, og soveværelserne og badefaciliteterne ligger op til fællesrummet i den nye ambulancebase. Områdeleder for ambulancerne i Vendsyssel Jacob Kolind viser rundt. Foto: Bente Poder

Regionen har oprettet ambulancebaser i stil med den i Frederikshavn mange steder. Lederen for dem i Vendsyssel er Jacob Kolind, der efter 24 år i Falck, heraf 15 år som områdeleder, har sagt ja til at være ny områdeleder i Region Nordjylland for ”sit gamle” område i Vendsyssel. Han viser rundt på basen inden indvielsen. Her er der også et rum med behagelige lænestole og tv.

Jacob Kolind, områdeleder hos den Præhospital Virksomhed, som driver ambulancerne for Region Nordjylland. Foto: Bente Poder

Nogle dage er der mere tid til at sidde i stolene- andre dage kører de med patienter i størstedelen af vagten. Og de dirigeres fra centralen på Hjulmagervej i Aalborg, hvor man i øvrigt også deler adresse med Nordjyllands Beredskab.

- I Frederikshavn Kommune har vi placeret to ambulancer i Frederikshavn, en i Sæby og en i Skagen, oplyser Jacob Kolind.

