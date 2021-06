Designermøbler stjålet fra et fritidshus

FREDERIKSHAVN:Gerningsmænd med for lange fingre har været på spil i Frederikshavn hen over weekenden.

DanCenter på Skagensvej i Ålbæk har på et tidspunkt mellem lørdag aften og søndag eftermiddag har indbrud. Nogen er kommet ind gennem en terrassedør og stjålet et lille pengeskab med et mindre kontaktbeløb i.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak ved Nordjyllands Politi.

Et kolonihavehus på Lavendelstien i Frederikshavn havde mellem fredag og søndag indbrud. Et vindue er blevet knust. Der er blevet stjålet værktøj, flere gasflasker, en kaffemølle med håndsving og noget spiritus og nogle øl.

Desuden fik Nordjyllands Politi også en anmeldelse om et indbrud i et fritidshus på Tritonvej i Skiveren på et tidspunkt mellem 12. juni og 26. juni.

Gerningsmanden eller mændene er kommet ind gennem en terrassedør og har taget et Wegner-bord, seks Arne Jacobsen-stole, et B&O-TV og små pyntegenstande.