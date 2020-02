Designertyve på rov i sommerhusområder

NORDJYLLAND:Listige indbrudstyve har benyttet de rolige vintermåneder på at gå på togt i flere sommerhusområder i Frederikshavn Kommune.

Det konstaterer politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi, som har modtaget fem anmeldelser weekenden over.

I Hulsig ved Skagen har to nabohuse på Kæruldvej været udsat for indbrud. Her har tyvene aflistet ruder for at komme ind i husene, hvorfra der er stjålet fire Wegner CH 25-lænestole og seks Syverstole. Indbruddene er sket i tidsrummet mellem lørdag og søndag den forgangne weekend.

På Lodskovvadvej i Aalbæk er det også letomsættelige designermøbler, tyvene er gået efter i et sommerhus. Her er tyvene stukket af med seks Børge Mogensen folkestole. Ejerne af sommerhuset kan dog ikke give et særlig præcist tidspunkt for, hvornår indbruddet er sket udover, at det er mellem oktober og denne weekend.

Også i et sommerhus på Tidselbakvej i Lyngså og Nørtvedvej i Strandby har tyvene været langfingrede. Her har udbyttet været bl.a. en Ikea-lampe og værktøj.

Ifølge Peter Skovbak er fem anmeldelser om sommerhusindbrud på en weekend over gennemsnittet.