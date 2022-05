Det blev en fuser: Flertal afviser at støtte berømt sankthansbål

SKAGEN:- At der kommer en taler med blåt blod er ikke et argument for at give bålet på Sønderstrand ekstra støtte. Det bål har gennem tiderne haft mange honorære talere heriblandt mig, sagde Kurt Kirkedal Jensen og fik smilet frem i byrådssalen.

Socialdemokraten Kurt Kirkedal Jensen er tidligere borgmester i Skagen, og han stemte ligesom resten af byrådet på nær Venstre imod at give ekstraordinær støtte til bålfesten på Sønderstrand.

Arrangørerne af sankthansaften på Sønderstrand i Skagen fik ikke forhøjet deres kommunale tilskud til arrangementet. De havde søgt om at få hævet tilskuddet fra de sædvanlige 21.220 kroner til 70.000 kroner i år.

Hemmelig taler

- Uden at afsløre for meget har Toppen af Danmark truffet en aftale med en person ( med blåt blod), der for alvor vil sætte sankthansbålet ved Skagen Gamle Vippefyr på landkortet og yderligere markere og understrege Skagen som Danmarks mest kendte og omtalte feriebrand- og destination, skriver direktøren for Toppen af Danmark Rene Zeeberg.

Han har vedlagt et budget, der viser, at aftenen kommer til at koste 152.000 kroner. 70.000 kroner skulle komme fra kommune. Toppen af Danmark vil selv betale 50.000 kroner. 25.000 kroner kommer fra stadepladsmidler og så er der et sponsorat på 8000 kroner.

Båltaler på Brøndums Hotel

Budgettet indeholder en post på 8000 kroner, som hedder båltalers velkomst på Brøndums Hotel. Det er fortsat en hemmelighed, hvem fra kongehuset, der bliver årets båltaler.

Markedsføring af kommunen

Ansøgningen på det forhøjede tilskud var allerede blevet afvist i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det afslag fik udvalgets enlige Venstre-medlem Lone Haugaard til at kræve sagen behandlet på byrådsmødet. Hun var enig med Toppen af Danmark i at netop sankthansaften på Sønderstrand er noget helt særligt og bør bruges til at markedsføre Frederikshavn Kommune. Derfor foreslog hun, at byrådet bevilligede 48.800 kroner fra en konto, som økonomiudvalget har til events. Men den løsning var det kun de seks medlemmer fra Venstre, der stemte for.