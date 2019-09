Det bliver hedt og sexet: Chippendales klar til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Chippendales som blev etableres i 1979, har underholdt tusindvis af gæster over hele verden – nu skal Vendsyssel også have chancen.

Fredag 25. september 2020 kan den opdaterede udgave af Chippendales opleves i Arena Nord Frederikshavn.

Temperaturen når altid bristepunktet, når Chippendales’ henrykker på de danske venues, og nu lægges der i ovnen til en brandvarm aften i det Nordjyske, når de byder på iturevne t-shirts, masser af bar hud og ikke mindst uartige moves under titlen Get Naughty.

I mere end 30 år har Chippendales sunget og strippet sig ind i kvindehjerter verden over, med deres storslåede Broadwayagtige show, veltrimmede kroppe, maskulinitet, drengerøvscharme og glimt i øjet.

Hvert år køber mere end to millioner kvinder billetter til Chippendales - og hvor end de letpåklædte amerikanere har flashet den legendariske butterfly, har kvinderne skreget og hvinet i takt med, at de sexede mænd stykke for stykke afslører mere og mere af deres olieglinsende kroppe til sensuelle rytmer.

Chippendales har tidligere imponeret med deres frække shows i Danmark, hvor de har optrådt for fyldte sale - og der er rift om billetterne.