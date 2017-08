Det grå guld på golfbanens green

FREDERIKSHAVN: Det var bogstavelig talt det grå guld, der i weekenden dystede om DM-guldmedaljer i golf for seniorer og veteraner på Frederikshavn Golf Klubs veltrimmede bane.

Golfklubben fylder i år 25 år, og DM-stævnet er et led i jubilæumsaktiviteterne.

Klubbens 968 medlemmer måtte undtagelsesvist overlade de 18 huller til nogle af Danmarks bedste golfspillere, der alle har passeret de første ungdomsår. Bortset fra værtsklubbens egne seniorer og veteraner, der deltog i DM-turneringen.

DM for seniorer er for golfspillere, der er fyldt 50, mens veteranerne alle er plus 60 år, og flere af veteranerne tog da også golfvognen mellem de forskellige huller, ligesom enkelte havde medbragt selvkørende, batteridrevne golfbags.

Høj klasse på banen

Spillet på banen i det nordlige Frederikshavn var af sjældent høj klasse.

105 spillere fra 52 danske klubber deltog i DM-stævnet, der blev gennemført planmæssigt trods et par kraftige regnbyger undervejs. Lørdag måtte turneringen afbrydes to gange på grund af tordenvejr og faren for lynnedslag.

- Det tog alle med højt humør. Golfspillere kender betingelserne, og vi har kun fået ros for arrangementet, siger Kim Reese Sørensen, der selv måtte forlade seniorernes turnering efter lørdagens runde.

For Frederikshavn Golf Klub er DM-stævnet en kærkommen lejlighed til at vise banens kvaliteter for et nyt publikum og potentielle gæstespillere.

- Hovedparten af spillerne kommer fra det østlige Danmark, og med en god oplevelse i Frederikshavn Golf Klub er de nu "ambassadører" for klubben, siger Kim Reese.

25 år med golf i Frederikshavn

Frederikshavn Golf Klub har gennem sæsonen markeret jubilæet med flere matcher, jubilæumsfest samt en jubilæumsbog redigeret af Mogens Damm. I bogen fortæller en række nøglepersoner om deres oplevelser med klubben gennem et kvart århundrede.

Klubbens tre mest succesrige talenter, Lucas Bjerregaard, Daisy Nielsen og Puk Lyng Thomsen, bidrager med fortællinger om deres tid i en klub, der har altid har haft et særligt talent for at finde og udvikle unge, dygtige golfspillere.

Resultatet af DM-stævnet blev:

Senior damer: 1. Else Kalstad, Furesø Golfklub, 2. Mette Møller, Furesø Golfklub, 3. Anette Kambeck, Ebeltoft Golfklub.

Senior herrer: 1. Tony Jensen, Odense GK, 2. Hans Peter Jacobsen, Odense GK, 3. Jørn Zenon Styczen, Rungsted GK.

Veteran damer: 1. Iris Christoffersen, Maribo GK, Birgitte Unmack, Furesø Golfklub, 3. Berit Skovgaard, Brønderslev Golf Klub.

Veteran herrer: 1. Søren Bollerup Hansen, Furesø Golfklub, 2. Ivan Duchholm, Hjortespring Golfklub, 3. Flemming Bo Nielsen, Golfklubben Lillebælt.