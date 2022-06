Det her område har to millioner gæster om året: - Jeg troede nærmest ikke på det

SKAGEN:Forestil dig knap to millioner mennesker, som bugter sig op gennem Danmark, og forestil dig, at gæsterne fra de mange krydstogtskibe går i land, og at de alle har kurs mod den absolutte top af Danmark - Grenen.

Hvert år modtager Grenen, som er en af Nordeuropas største turistattraktioner, op mod to millioner besøgende fra hele verden.

Men der er ingen grund til at hvile på hverken laurbær eller succes, for Grenen virker flere steder temmelig nedslidt.

Mange turister på Grenen

Sidste år besluttede byrådet i Frederikshavn Kommune derfor at formulere en udviklingsplan for området, som skal gøre Grenen endnu mere attraktiv.

Prisen for forskønnelsen er op mod 25 millioner kroner.

- Da jeg første gang hørte om de mange turister på Grenen, troede jeg nærmest ikke på det. Men den er jo god nok, og det er helt vildt. Og samtidig er det oplagt, at vi får videreudviklet området i respekt for naturen, siger formanden for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune, Karsten Thomsen (S).

Blandt andet er der planer om at anlægge nye stier i enten træ eller beton, så de mange gæster kan dirigeres rundt i landskabet, uden at der slides på natur og klitter.

Grenen set fra oven. Foto: Peter Broen

Men også Kompasbunkeren (hvor der er udsigt over det meste af området) og Drachmanns Grav fremstår nedslidt og trænger til kærlighed og en renovering.

Samtidig bliver det åbnet op for lidt mere spektakulær planlægning af "Det nye Grenen".

Et sted på Grenen bliver gæsterne mødt af en stor bunker, som danner en slags prop på ruten.

Her er der planer om at gennemskære bunkeren, så stien kommer til at føre igennem bunkeren, hvor der samtidig vil være "kig" til Grenens vigtigste punkt - dér, hvor de to have mødes.

En Solopgangsplads

I området er det for eksempel også oplagt at etablere en Solopgangsplads "med et særligt rum, hvor der både er mulighed for ophold og læ for vinden".

Direktør for turistforeningen Toppen af Danmark, Rene Zeeberg, er naturligt nok begejstret for planerne om at forskønne Grenen.

- Sådan som jeg har forstået det, er der jo ikke tale om en tivolisering af Grenen. Tværtimod. Jeg synes, der er rigtig mange gode takter i denne her plan. Og helt overordnet set er det godt, at kommunen nu vil udvikle Grenen. Der kommer omkring to millioner gæster hvert år, så jeg synes helt klart, at det er positivt, at fortællingen om Grenen nu bliver styrket, siger René Zeeberg.

De første penge er frigivet

Prisen for Grenens forskønnelse kommer til at ligge mellem 15 og 25 millioner kroner, og pengene forventes at kunne findes via fonde og ekstern finansiering.

Frederikshavn Kommune vil dog også frigøre penge til projektet, og foreløbig har teknisk udvalg afsat 300.000 kroner til den videre planlægning.