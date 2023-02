Det iskolde gys vender tilbage: Nordjysk festival er genoplivet

SKAGEN: Initiativtagerne bag Skagen Vinterbadedage har netop været samlet til et endeligt evalueringsmøde.

”Skagen Vinterbadedage 2023” blev i weekenden 27.-29. januar afviklet efter et helt nyt koncept - dog med islæt fra den vinterbadefestival, som mange i forvejen kendte.

Det skete på baggrund af, at Skagen Vinterbadefestival (arrangeret af Skagens lokale vinterbadeforening) sidste år meddelte, at 2022 ville være sidste år med vinterbadefestival i byen. Foreningen havde ikke længere kræfterne til at stå med det store arrangement, der i 2022 rundede 400 deltagere.

De initiativrige lokale ildsjæle (repræsenteret af hotellerne i Skagen) fik i samarbejde med Toppen af Danmark, ”konsulenter” fra Skagen Vinterbadeklub ”Isbryderne” og Kulturhus Kappelborg, sat et fint program op. Og ikke mindre end 120 deltagere valgte at købe ”billet” til eventen.

Det nye koncept blev så stor en succes, at initiativtagerne dels har valgt at stifte en ny forening ”Skagen Vinterbadedage” - og dels har besluttet, at de er klar igen til næste år.

Den nyvalgte bestyrelse har indsat Gitte Nordman fra Skagen Hotel/Foldens Hotel som formand for den nystiftede forening. Gitte Nordmann var den egentlige initiativtager, som lige før jul kontaktede de øvrige hoteller i byen og fik sat skub i planlægningen af et nyt koncept.

Skagen Vinterbadedage afvikles 2024 i weekenden 26.-28. januar. Her bliver der igen saunamuligheder, byvandring, fælles frokost i Museumshaven - samt andre nye spændende tiltag.

