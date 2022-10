Det Kongelige Teater rykker til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:I anledning af 100-året for Nobelprisen i fysik til Niels Bohr og Videnskabsår 22, rykker Det Kongelige Teater til Frederikshavn for en aften.

- Kom og mød tre stjerneskuespillere og oplev et skæbnesvangert møde mellem Bohr og Heisenberg. Et historisk vingesus. Det er teater i særklasse - nemlig Niels Bohrs København af Michael Frayn, oplyser Lilly Pedersen.

- Alle med ønske om at vide helt ind til kernen, hvad der skete, og alle med et nysgerrigt sind, kan gå beriget fra en aften med teater, der sætter spor, og teater der rykker ved alle sanser, udtaler formand Lilly Pedersen.

Det sker 8. december klokken 19.30 i Det Musiske Hus.

Medvirkende er Karen-Lise Mynster, Jens Jørgen Spottag og Mikkel Arndt.

Om stykket lyder:

Et intenst kammerspil om venskab og videnskab, fysik og politik, ansvar og skyld.

Under besættelsen, i efteråret 1941, opsøgte den tyske atomforsker og leder af nazisternes atomenergi-projekt Werner Heisenberg sin kollega og gamle ven Niels Bohr og dennes hustru Margrethe i København.

Heisenberg og Bohr havde allerede i 1920’erne arbejdet tæt sammen i deres fælles forskning og i gensidig fascination.

Baseret på disse historiske begivenheder lader den store, britiske dramatiker Michael Frayn de tre mødes igen efter døden, med spørgsmålet: Hvad skete der den aften i 1941 hjemme hos Bohr?

Hvorfor kom Heisenberg? Ville han lokke informationer ud af Bohr? Hvori bestod deres indviklede, nærmest far-søn-relation? Og er det overhovedet muligt at nærme sig sandheden om dette møde?

Den Reumertvindende instruktør Anja Behrens griber fat om Frayns eksistentielle drama om fysik og menneskelige ambitioner og lader alle disse uopklarede spørgsmål løbe som dramatisk motor i et fascinerende verdensdrama.

For bag de tre afdøde i krigens ubarmhjertige skygge ligger detoneringen af atombomben.

- Vi glæder os så meget til at sige velkommen til. Det er en forestilling for både unge og mere erfarne. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om denne storslåede forestilling, der kan gribe os alle i en historie, der desværre, også nu, er meget aktuelt, slutter Lilly Pedersen.