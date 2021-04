Forargelse og vrede fylder: Det mener Skagen om klitsagen

SKAGEN:De mere end 4000 nye sandhjælme, der er plantet i de nye klitter på Skagen Sønderstrand, er godt på vej op og beskyttes af et rækværk. Holdningen om, at klitsagen, der lige nu nærmer sig en afgørelse ved Retten i Hjørring, er blæst for meget op, findes helt sikkert i Skagen.

Men det er forargelse og vrede, der er dominerende hos de skagboer og turister, som Nordjyske møder en frisk solskinsdag i byen.

Retten tager lige nu stilling til, hvem der har ansvaret for hærværket på klitterne på Skagen Sønderstrand tidligt om morgenen 26. oktober 2019. Var det den 39-årige entreprenør, der kørte gummigeden, som selv tog initiativ til at udjævne klitterne, eller var det bestilt arbejde af forretningsmanden Hans Andersen, der har sommerhus på Østre Strandvej?

Klitterne er genetableret for en samlet pris på 447.000 kroner. Der er bl.a. plantet mere end 4000 Sandhjælme. . Foto: Martél Andersen

- Det er jo grotesk. Vi bor i et fællesskab med nogle spilleregler. Så kan det ikke nytte, at nogle tager skeen i egen hånd og flytter sand hen, hvor de synes det skal være. Hvis de klitter er et problem, må der jo rejses en debat politisk, siger Lars Ottesen fra Bramming, der er flittig gæst i Skagen gennem de sidste syv år.

Lars Ottesen er bekymret over en stigende tendens til selvtægt i samfundet Foto: Martél Andersen

- Sådan gør man ikke. Det er jo selvtægt i helt uhyggelig grad, og det er jo kun gjort for at berige ham selv ved at få en bedre udsigt. Klitterne er dannet af det sand, der er skyllet ind efter havneudvidelsen, så det er ren natur, siger Klaus Olsen, der har haft sommerhus i Skagen i 48 år.

- Man må håbe, at sagen kommer til at betyde, at andre ikke gør det samme. Det er fredet område, og man må ikke pille ved fredede områder, siger Kirsten Olsen.

Kirsten og Klaus Olsen har haft sommerhus i Skagen i 48 år. Foto: Martél Andersen

De mennesker Nordjyske møder synes, at Hans Andersens forklaring om, at han muligvis "såede et frø", men ikke direkte bestilte arbejdet med at udjævne klitterne, mildt sagt virker noget tynd.

- Det er for langt ude, at han kun skulle have antydet noget, som har fået manden på gummigeden til gøre det på egen hånd. Selvfølgelig har han da været med. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Kirsten Olsen.

- Man skal jo altid kigge på, hvem der får noget ud af sådan noget her, og der kan jeg kun få øje på én, og han har hus på den anden side af vejen. siger Jens Dalgaard fra Aarhus.

Jens Dalgaard kan kun få øje på en én person, der har haft gevinst ved at udjævne klitterne. Foto: Martél Andersen

Uenighed om mængderne af sand, der er blevet flyttet, har fyldt meget under sagen.

- Det er jo fuldstændig idiotisk. Det er efter min mening lige meget, hvor meget sand, der er flyttet. Hvis alle begynder på at flytte sand, har vi pludselig ingen klitter tilbage. Det tror jeg er den udbredte holdning i Skagen. Han må mærke, at det gør ondt og betale en bøde. Jeg tror ikke på, at den entreprenør gjorde det af egen drift, siger skagboen, Bente Karlsen.

Det er underordnet om det er meget eller lidt sand, der er blevet fjernet, mener skagboen Bente Karlsen. Foto: Martél Andersen

Ja, hvad skal det her så koste? Ved groft hærværk kan fængsel jo komme på tale, men det er måske lige i overkanten.

- Vi ser da frem til dommen med spænding. Mange taler jo også om, at skaderne er opgjort til næsten 500.000 kroner. Det lyder godt nok dyrt. De må betale en rimelig pris for, hvad det har kostet at genetablere, og så en bøde oveni. Det synes jeg må være retfærdigt. Der er jo ikke nogen personer, der er kommet til skade, siger Evald Lynggaard fra Skagen.