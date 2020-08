Det Obelske Familiefond giver stort treårigt legat til foreningen PixlArt

ØSTERVRÅ:Den nyskabende digitale udstillingshal for fotografi, PixlArt, har fået en stor sum penge af Det Obelske Familefond til fortsat udvikling og til at lave et kunstnerisk udstillingsprogram af høj kvalitet.

Det Obelske Familefond giver 225.000 kroner årligt i tre år til non-profitforeningen bag Pixlart.

- Vi er pivstolte af det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der var tårer i øjnene, da bestyrelsen fik beskeden fra Det Obelske Familefond, siger PixlArts formand, fotograf Tao Lytzen. - Det er ikke kun pengene. Det er også en faglig blåstempling af PixlArt, fordi Det Obelske Familefond er et meget seriøst arbejdende fond. Det Obelske Familefond har i fasen op til vores ansøgning udfordret vores faglighed og sammenhængskraft. De har forventninger til os og det er helt fair.

Pixlart udstiller fotos i den tidligere baptistkirke på Liljevej i Østervrå. Arkivfoto: Henrik Louis

Det Obelske Familiefond begrunder tildelingen til PixArt således.

- PixlArt har i Østervrå formået at etablere en kunsthal for moderne digital- og fotokunst på højt niveau, og vi er glade for at støtte den fortsatte udvikling og formidling via et stærkt tre-årigt udstillingsprogram, siger John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

Tildelingen har naturligvis givet PixlArt blod på tanden.

- Anerkendelsen rykker ved vores selvopfattelse. Det giver os endnu større ambitioner om at udvikle os. Hvis man før har syntes, at vi er synlige, så vil tildelingen fra Det Obelske Familiefond sprænge rammerne. Vi vil lave vildere ting i fremtiden, siger Tao Lytzen.

- Vi er jo ikke kun kulturaktør i Østervrå, men i hele regionen. Som vi ser det, er det ikke PixlArts penge. Det er alles penge, så vi skal give pengene videre til borgerne i hele regionen.

Tao Lytzen peger på, at den treårige tildeling giver PixlArt en ny tidshorisont til planlægning af kommende projekter.

- Før kunne vi måske kun se tre måneder frem, men alt er ændret nu. Vi er superlykkelige, siger Tao Lytzen.

Det Obelske Familefond er en erhvervsdrivende fond, der primært giver penge til tre områder: kunst, mental sundhed og Nordjylland.