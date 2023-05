Det skal koste penge at parkere ved populær strand

FREDERIKSHAVN:Der har været kritik af, at det har taget overhånd med autocampere, der parkerer om natten ved den populære Palmestranden i Frederikshavn.

Kommunen overvejer nu at indføre betaling for parkering om natten i tidsrummet kl. 22.00 til 06.00.

Der foreslås som udgangspunkt samme pris på 15 kr. timen, som også gælder for de øvrige parkeringspladser pålagt afgift.

Dog ønsker administrationen at forbeholde sig muligheden for at forhøje afgiften, hvis det viser, at der kræves en højere for at regulere adfærden.

Betaling kommer til at ske via en app-løsning, hvorved der ikke skal opsættes egentlige fysiske betalingsanlæg, men der vil skulle etableres skiltning i områderne, som oplyser om reguleringen. .

Administrationen forventer, at indførelse af parkeringsafgift om natten vil medføre en større udskiftning af parkerende biler på områderne.

Der er en decideret autocamperplads ved Rønnerhavnen tæt ved, men her koster det penge at holde, og derfor har det hidtil været billigere at holde gratis ved Palmestranden.

Autocamperne må ikke holde på parkeringen i flere dage, og det må ikke få karakter af, at de camperer på pladsen.

Teknisk udvalg drøfter forslaget om betaling på et møde tirsdag.