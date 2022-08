Det vrimler med turister i Vendsyssel - her er der flest

VENDSYSSEL:- Det overgår vores vildeste forventninger.

Ordene er Tonny S. Thorups.

Han er direktør for Destination NORD. Og han er glad.

Hvad er Destination Nord? Destination Nord er et fælles destinationsselskab mellem fire nordjyske kommuner – Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø.

Formålet med Destination Nord er at hjælpe de fire samarbejdskommuner til at kunne handle kraftigere på turismedagsordenen for at tiltrække flere gæster og turister, få flere overnatninger på hoteller og i feriehuse, tiltrække mere erhvervs- og mødeturisme, skabe flere arbejdspladser og opnå højere indtægter i turismeerhvervet. VIS MERE

Glad fordi turisterne er vendt tilbage til Nordjylland - og glad fordi turismen i Destination NORDs område har slået alle rekorder for juni måned.

- Der var en del usikkerhed omkring, hvordan turismen i Danmark og hos os ville udvikle sig. En masse usikkerhedsfaktorer, men mange af dem har påvirket os positivt.

- Vi har i den grad også investeret i at få de gæster, som ikke havde booket ferie, til at kigge mod os. Det gælder især nordmændene, som i stort tal er på vej tilbage. Det er fantastisk vigtigt for os - og indrømmet, vi måtte regne efter en ekstra gang, siger Tonny S. Thorup i en pressemeddelelse.

Helt konkret er antallet af turister - inden- som udenlandske - steget fra 701.642 mennesker til 1.083.037 ditto. Og det er særligt antallet af nordmænd, svenskere og tyskere, der er steget mest.

Frederikshavn er topscorer

2021 markerede et rekordår for Frederikshavn Kommune målt på antallet af overnatninger i kommunen. Men 2022 har indtil videre været endnu vildere.

Således har - hvis man kigger på Skagen, Frederikshavn og Sæby - været flere end 60.000 overnatninger mere sammenlignet med sidste år. Det betyder, at Frederikshavn Kommune samlet er næsten 200.000 overnatninger foran 2021 på nuværende tidspunkt, skriver Destination Nord.

- En af årets helt store udfordringer har været at få nordmændene tilbage til vores destination. Det er i dén grad lykkedes, og vi er næsten tilbage på 2019-niveau.

- Vi har været meget i tvivl om det svenske marked, men de rører også på sig - vi har haft mange flere svenskere end sidste år, særligt i Frederikshavn. Og bedst som vi troede, at vi ikke kunne tiltrække flere tyskere, så er vi tæt på en fordobling i juni måned, supplerer Tonny S. Thorup.

Destination Nord oplyser, at de med de nuværende meldinger fra deres erhverv forventer at få det bedste turismeår nogensinde.