DFDS åbner færgerute mellem Frederikshavn og Oslo

FREDERIKSHAVN:Det danske rederi DFDS vil fra 25. juni begynde at sejle mellem Frederikshavn og Oslo.

Den nye rute vil blive betjent af DFDS’ to kendte Oslobåde Pearl Seaways og Crown Seaways, der fremover vil anløbe Frederikshavn under sejladsen mellem København og Oslo.

Der vil ikke blive tilbudt rejser udelukkende mellem København og Frederikshavn. Der vil således reelt være tale om to ruter.

Der planlægges daglig afgang fra København kl. 14 og fra Frederikshavn kl. 23.30 med ankomst i Oslo kl. 9.

Der vil være daglig afgang fra Oslo kl 12 med ankomst i Frederikshavn kl. 22 og i København kl. 09.

- Stor dag for DFDS

- Det bliver en stor dag for DFDS og vores medarbejdere, når vi igen kan byde velkommen til passagerer, der rejser mellem Danmark og Norge for at komme på ferie i egen bil eller campingvogne, benytte deres sommerhuse, hoteller eller blot nyde en rejse til søs. Og det er naturligvis en særlig glæde for os at genoptage DFDS’ sejlads mellem Frederikshavn og Oslo efter 46 års fravær, siger Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS, i en pressemeddelelse.

- Vi håber og tror, at ruteåbningerne får en positiv betydning for turismen og handelen i de tre byer og regionerne omkring dem. Og vi ser også frem til igen at kunne servicere vores fragtkunder og deres lastbiler, trailere eller andet gods på de to ruter, siger Torben Carlsen.

Post-coronavirus-tid

Passagertilbuddene om bord vil være tilpasset det nye sejladsmønster og den ændrede efterspørgsel efter covid-19-krisen.

- Vores markedsvurdering er, at der fra start vil være en større efterspørgsel fra kunder med et transportbehov. Det indgår naturligvis i planlægningen, når vi skal indrette nye tilbud i butikker, restauranter mv. Vi glæder os meget til at sikre alle typer gæster en rigtig god service og oplevelse om bord og samtidig tilbyde det, som kunderne efterspørger i en post-coronavirus-tid, med god plads til den enkelte til at holde sikker afstand og øget fokus på rengøring og hygiejne, siger Kasper Moos, passagerdirektør i DFDS.