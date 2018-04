Hvorfor vil så få bo fast i Skagen?

SKAGEN: Om sommeren syder og koger Skagen af liv og glade dage.

Og det er nok ikke at tage munden for fuld, at påstå, at det også er en af de byer flest kender til, størrelsen taget i betragtning.

Men ingen større dansk by (over 5.000 indbyggere/red.) har procentvis mistet så mange indbyggere som netop Skagen siden 1976. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De siger, at der dengang var knap 12.000 indbyggere i Skagen by. I de mellemliggende 42 år er tallet faldet støt, så der nu er lige godt 8000.

Men hvorfor egentlig det?

Blandt andet det emne tog NORDJYSKE en snak med skagboerne om, da mediehusets dialogbus holdt på Torvet ved Kappelborg tirsdag mellem kl. 12 til 17.

