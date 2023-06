Direktør sendt hjem og fritaget for tjeneste

FREDERIKSHAVN:- Vi er i forhandlinger, så derfor kan jeg ikke udtale mig om sagen.

Så kortfattet svarer den nu tidligere tekniske direktør i Frederikshavn Kommune Boie Skov Frederiksen.

Han blev torsdag sendt hjem og fritaget for tjeneste.

Kommunaldirektør Thomas Eriksen kan og vil heller ikke kommentere på afskedigelsen.

- Det er helt almindelig praksis, at ledere på det niveau fritages for tjeneste. Da der er tale om en personalesag, kan jeg ikke udtale mig om årsagen til, at Boie Skov Frederiksen stopper.

Boie Skov Frederiksen tiltrådte topstillingen i Frederikshavn Kommune 1. december 2021.

Han var indtil 1.maj både teknik- og kulturdirektør. Han var del af direktionen, der bestod af fire direktører.

Kulturdirektørtitlen overgik i følge kommunaldirektør Thomas Eriksen allerede for en måned siden til Lone Becker Kjærgaard. Hun er også direktør for børne-, unge- og familieområdet.

Kommunaldirektør Thomas Eriksen har indtil videre overtaget ansvaret for Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme, Park og Vej.

Kommunaldirektør Thomas Eriksen har sendt direktøren for det tekniske område Boie Skov Frederiksen hjem. Foto: Henrik Bo

En stilling Thomas Eriksen i øvrigt bestred, inden han blev kommunaldirektør.

Boie Skov Frederiksen kom fra en stilling som afdelingschef for erhverv og bæredygtighed i Odense Kommune. Han havde tidligere arbejdet i Frederikshavn Kommune.

Fra 2015 til 2018 var Boie Skov Frederiksen chef for Center for Teknik og Miljø.