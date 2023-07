Direktør stopper efter blot et år

Efter blot et år på posten har direktør for Frederikshavn Boligforening, Claus Thomsen, valgt at stoppe, og boligforeningen skal igen på jagt efter en ny direktør.

Direktørens exit sker efter "længere tids grundige overvejelser", meddeler boligforeningen, der har 3500 lejemål i Frederikshavn:

"Claus er kommet frem til, at han hellere vil udnytte sine kompetencer og fokusere på opgaver inden for hans oprindelige fagområde - økonomien. Det er vi naturligvis kede af, for vi har haft stor tillid til Claus og har været meget tilfredse med hans ledelse af boligforeningen", skriver formand for boligforeningen, Fie Mølholt på Facebook.

Claus Thomsen har tilbudt at fortsætte som direktør, indtil boligforeningen har fundet hans afløser.

"Nu skal vi så i gang med at lede efter en ny direktør, som kan sikre en fortsat udvikling af vores boligforening som et godt sted at bo og arbejde. Organisationsbestyrelsen ønsker en god og grundig proces og har derfor kontaktet BL – Danmarks Almene Boliger til at sikre en god og professionel rekruttering", skriver Fie Mølholt videre.