Disse institutioner holder nødåbent i Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Varetager du en kritisk funktion, og har du derfor behov for at få passet dit barn trods lukning, er der nødåbne institutioner i alle kommunens distrikter.

Det oplyser kommunen.

Regeringen meddelte onsdag aften, at alle skoler og dagtilbud lukker fra på mandag 16. marts og foreløbigt i 14 dage.

- Dette følger vi naturligvis i Frederikshavn Kommune. Dog er der enkelte institutioner, der holder nødåbent, lyder det.

Har man et job, hvor man varetager en kritisk funktion enten i det offentlige eller i det private, som betyder, at man ikke har andre muligheder end at møde på arbejde, eller man arbejder et sted der ikke lukker ned, vil det være muligt at få passet sine børn.

Følgende institutioner holder nødåbent: Børnehuset Sættravej i Sæby og Bødkergaarden i Østervrå. Børnehuset Mælkevejen og Børnehuset Hånbæk. Pilekrattet/Regnbuen i Skagen og Molevitten i Elling.

Afdelingerne holder nødåbent for såvel dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn.

Har du behov for at få dine børn passet, skal du give besked til din egen institution/dagpleje hurtigst muligt, og senest fredag 13. marts klokken 10.

Brug gerne Tabulex til at informere din institution. Her vil du også løbende kunne finde informationer.