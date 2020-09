DMI advarer: Lokale skybrud og kraftig regn på vej

NORDJYLLAND:Der er meldinger om kraftig regn og lokale skybrud for hele Nordjylland undtagen Vesthimmerland, Jammerbugt, Thy og Mors.

Det skyldes ifølge DMI et lavtryk som fredag aften forventes at bevæge over Kattegat og videre til det meste af Nordjylland, skriver DMI. Nedbøren vil især ramme Læsø og den nordøstligste del af Nordjylland, hvor der kan falde op til 50 mm regn indtil lørdag morgen.

Kraftig regn er mere end 24 millimeter nedbør på 6 timer, og der ventes endnu mere regn flere steder. Der er tale om et lokalt skybrud, når der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Årsagen til det våde vejr er et lavtryk, der fredag morgen forventes at dannes nær Stettin i den nordvestlige del af Polen. Dette lavtryk forventes herefter at tage en nordlig bane og lige nu ser lavtrykket ud til at passere op over den østligste del af Sjælland fredag eftermiddag, og det vil så passere via over Kattegat og ramme dele af Nordjylland fredag aften og natten til lørdag.