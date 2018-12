Død sømand hentet i land af redningsstation

SKAGEN: Bjergningsfolkene fra Skagen Redningsstation måtte tidligt lørdag morgen ved 04.30-tiden i redningsbåden for at sejle ud til et større tankskib registreret på Marshall-øerne. En Sri Lankansk sømand var afgået ved døden på skibet.

Det fremgår af Skagen Redningsstations Facebookside.

Vagthavende på redningsstationen bekræfter hændelsen overfor nordjyske.dk.

Redningsbåden måtte tre-fire sømil ud for Skagen, hvor skibet lå for anker for at hente den afdøde sømand.

– Vi havde to betjente med lodsbåden ud på skibet. De foretog afhøringer af søfolkene for at få opklaret omstændighederne ved dødafaldet. Den Sri Lankanske sømand havde tilsyneladende fået et ildebefindende i skibets motionsrum, oplyser vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Han understreger, at der intet mistænkeligt var ved dødsfaldet.

Sømandne blev kørt på Regionshospitalet i Hjørring, hvor han blev erklæret død. Der skal nu holdes ligsyn over manden - formentlig på mandag.

– Herefter går de sædvanlige procedurer underretning af pårørende og udlevering af liget til sømandens hjemland i gang, oplyser vagtchefen.