Dødsulykke i Skagen: Mand ramt af bakkende lastbil

Kl. 07:24 modtog vi en anmeldelse om et færdselsuheld ved en byggeplads på Buttervej i Skagen. I forbindelse med bakning påkørte en lastbil en 64-årig mand, som desværre efterfølgende afgik ved døden. En bilinspektør og arbejdstilsynet er på stedet for at foretage de tekniske