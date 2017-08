Dømt for at trænge ind i lejlighed og afstraffe mand

FREDERIKSHAVN: En 28-årig mand og en 38-årig kvinde fra Frederikshavn blev fredag ved Retten i Hjørring dømt skyldige i at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og i ulovlig indtrængen.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Om aftenen 31. maj i år mødte de to op på en adresse i Frederikshavn, der tilhørte en bekendt til den ene tiltalte. Her ringede kvinden på døren, og da offeret lukkede op, dukkede den mandlige tiltalte op, hvorefter manden og kvinden trængte sig ind i offerets lejlighed.

Herefter tildelte den 28-årige mand offeret flere slag i hovedet med knyttet hånd og tog kvælertag på ham, så offeret besvimede flere gange.

Havde personlige uoverensstemmelser

Ifølge anklager Eva Madsen var de to tiltalte mødt op på adressen på grund af nogle personlige uoverensstemmelser, som den ene tiltalte ville snakke med offeret om.

Både den 28-årige og den 38-årige nægtede sig skyldige i ulovlig indtrængen.

- De sagde, at de havde ringet på døren og var blevet lukket ind og havde sat sig og snakket, siger Eva Madsen.

Men den forklaring troede retten ikke på.

Frikendt for røveriforsøg

Den 38-årige kvinde nægtede sig skyldig i vold, hvorimod den 28-årige mand erkendte at have udøvet vold mod offeret.

Manden og kvinden var desuden tiltalt for røveriforsøg, og det forhold nægtede de sig begge skyldige i. Retten fandt ikke, at der var tilstrækkelige beviser for, at de havde forsøgt røveri, så det forhold blev de frikendt for, fortæller anklager Eva Madsen.

Den kvindelige tiltalte blev desuden dømt skyldig i at have stjålet en computer fra offeret.

Ikke første gang

Den 28-årige mand var også tiltalt for at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en tidligere kæreste i juni i år.

I en lejlighed i Frederikshavn havde han kastet ting i hovedet på hende, heriblandt kattemad og en rulle sportstape. Han pressede hende op ad en væg, tildelte hende slag i ansigtet og på kroppen og tog kvælertag, så hun besvimede.

Det forhold nægtede han sig skyldig i og forklarede, at han handlede i selvforsvar, men det fandt retten ikke bevist, fortæller anklager Eva Madsen.

Han blev desuden dømt skyldig i en række andre forhold, heriblandt brud på færdselsloven.

Tog ikke aktivt del i vold

Den mandlige tiltalte fik en straf på 12 måneders ubetinget fængsel og er varetægtsfængslet, indtil han skal påbegynde afsoningen.

Han er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet, oplyser anklager Eva Madsen.

Den 38-årige kvinde fik 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Eva Madsen forklarer, at kvindens lavere straf skyldes, at hun ikke aktivt tog del i volden, der fandt sted 31. maj i år.

- Men i og med at hun befandt sig på gerningsstedet og ikke handlede, så var hun med til det, siger Eva Madsen.