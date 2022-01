Dømt for brutalt og meningsløst overfald på nabo: - Jeg har før gjort noget mod andre

SÆBY:En 34-årig mand blev torsdag idømt et års ubetinget fængsel for et uforklarligt, brutalt og helt umotiveret overfald på sin nabo i Sæby natten til 29. oktober sidste år.

Her blev naboen overfaldet, da han var gået ned i sit skur for at ryge en cigaret. Pludselig kom den 34-årige ind i skuret, men der var noget helt galt.

Han var ikke den samme mand.

- Han var meget aggressiv. Jeg har aldrig set ham sådan, sagde naboen, da han vidnede i Retten i Hjørring.

De to naboer havde nemlig et godt forhold til hinanden og havde ingen uoverensstemmelser. De havde ikke engang set hinanden den aften, overfaldet skete, for naboen var lige kommet hjem fra arbejde, da han gik ned i skuret.

Men ud af det blå kom den 34-årige altså ind i skuret. Han var bevæbnet med et stort gevir, som han begyndte at slå med. Han slog også med knytnæver og sparkede naboen i brystet.

Den rystede nabo fik herefter frataget sin telefon, jakke, briller og nøgler, og den 34-årige låste ham inde i skuret. Her var naboen indespærret, mens han kunne høre den 34-årige gå rundt uden for og tale med sig selv.

Nabo: Jeg var meget bange

Naboen var også tydeligt påvirket, da han fortalte om det brutale overfald.

- Jeg var meget bange. Jeg gjorde bare, som han sagde, lød det med skælvende stemme fra naboen.

Men volden sluttede ikke, da naboen blev spærret inde i skuret. Efter halvanden time, kom den 34-årige igen ind til ham.

- Da han kom tilbage, var han meget mere voldsparat, og havde en hjulnøgle med. Han havde bar mave og handsker og gaffatape med. Han lignede Rambo, sagde naboen i retten.

Den 34-årige tvang naboen til at binde sine egne hænder med gaffatapen og sætte sig med ryggen til ham, og herefter blev naboen slået i hovedet med hjulnøglen.

Da den 34-årige igen gik ud af skuret og var ved at låse døren, flygtede naboen.

- Der tænkte jeg, at hvis jeg ikke kom ud, så vil jeg ikke være her meget længere, sagde han.

- Jeg har gjort det før

Det helt store spørgsmål under sagen var, hvorfor den 34-årige overfaldt sin nabo.

Det havde hverken naboen eller den 34-årige nogen forklaring på. De fortalte begge, at de havde haft et godt forhold til hinanden, og at der ikke var nogen grund til det, der skete.

I retten forklarede den 34-årige, at han havde drukket og taget stoffer op til voldsepisoden. Men mere husker han ikke. Han kan slet ikke huske noget fra voldsepisoden - det var et sort hul, som han udtrykte det.

Og det er ikke første gang, at det er sket for den 34-årige. Han er flere gange tidligere dømt for vold, og ifølge ham selv er det også sket, når han haft sorte huller.

Derfor var han er heller ikke i tvivl om, at han har gjort det, som naboen har forklaret.

- Når han (naboen, red.) siger, at det er mig, så er det nok mig. Jeg har før haft sorte huller, hvor jeg har gjort noget mod andre, sagde den 34-årige.

Lider af tvangstanker

Han forklarede også, at han længe har kæmpet med tvangstanker, som han tager medicin for.

- Jeg får antipsykotisk medicin. Det er noget, jeg lige er startet på, fordi jeg har døjet meget med tvangstanker. Men jeg havde ikke taget min medicin i perioden op til episoden, sagde han.

Inden dommen blev afsagt vendte den 34-årige sig om mod sin nabo, der stadig sad på tilhørerrækkerne, og sagde: "Jeg vil gerne sige undskyld."

Den 34-årige gav også udtryk for, at han gerne ville have så lidt fængselsstraf som muligt, og i stedet have en del af straffen gjort betinget af misbrugsbehandling.

Det ønske imødekom retten altså ikke. Han valgte alligevel at modtage dommen.