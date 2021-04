Døre og vinduer blæst ud: Kvindelig beboer mirakuløst uskadt efter gaseksplosion

FREDERIKSHAVN:Det sker ikke ofte, at folk slipper uskadte fra eksplosioner i lejligheder - men det skete ikke desto mindre for en ung kvinde i Frederikshavn onsdag aften.

Klokken 21.18 gik alarmen hos både Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab om en gaseksplosion i en lejlighed på anden sal på Provst Dreslers Vej. Her var det tydeligt at se, at flere vinduer og en altandør var blevet blæst ud, da området foran etageejendommen var fyldt med glasskår, og løse vinduesrammer hang fra de gabende huller.

Men på mirakuløs vis havde en ung kvinde, der opholdt sig i lejligheden, da eksplosionen skete, reddet sig ud uden en eneste synlig skramme. Det oplyser indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Thoms Dybro.

- Det er noget af en speciel situation. Det er godt nok ikke tit, vi ser nogen være udsat for sådan et tryk og slippe så uskadt. Det er ganske imponerende, siger Thomas Dybro til nordjyske.dk.

Reddet af lukket dør

Indsatslederen vil ikke kommentere på en eventuel årsag til eksplosionen, men hos Nordjyllands Politi formoder man, at det skyldes en uheldig kombination af en gaslækkende duftfrisker og et stearinlys.

Den unge kvinde opholdt sig alene i lejligheden, da eksplosionen skete, men hendes samlever er blevet informeret. Indsatsleder Thomas Dybro fortæller, at hun opholdt sig i køkkenet bag en lukket dør, og at det sandsynligvis har reddet hende fra det værste tryk.

- Men vi kan alligevel se, at også vinduerne i køkkenet er blæst ud, så hun har været heldig, siger Thomas Dybro.

Kvinden er sent torsdag aften blevet kørt på skadestuen til observation.

- Det kan jo sagtens vise sig, at hun alligevel er kommet noget til, men bare ikke har kunnet mærke det på grund af adrenalinen, siger indsatslederen.

Hændeligt uheld

Eksplosionen forårsagede kun et par enkelte flammer i en dør, og det klarede den unge kvinde selv at slukke, før redningsholdene nåede frem. Derfor var det mest af alt beredskabets opgave at rydde op og sikre områderne foran bygningerne.

- Vi har også været i kontakt med nogle af de andre beboere i opgangen for at være sikre på, at ingen andre var kommet noget til. Og det har været vigtigt for os at understrege for dem, at det her altså har været et hændeligt uheld. Det er ikke sådan, at de skal gå og frygte, at det også sker i deres lejligheder, siger Thomas Dybro.

Boligforeningen tager sig af genhusning af det unge par efter eksplosionen.