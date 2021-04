Dom i klitsagen: Hans Andersen og 39-årig idømt fængselsstraffe

SKAGEN:60 dages betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste.

Sådan lød dommen over Hans Andersen og en 39-årig entreprenør, der fredag middag blev kendt skyldige i hærværk på to klitter på Sønderstrand i Skagen.

Begge er kendt skyldige i groft hærværk samt for flere overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Retten i Hjørring har i høj grad fulgt anklagemyndighedens påstande om omfanget af hærværket, men har valgt at straffen for hærværket skulle være betinget. Anklagemyndigheden gik ellers efter seks måneders ubetinget fængsel.

En af hovedpersonerne selv, Hans Andersen, var ikke selv til stede i retten, da dommen blev afsagt, men hans forsvarer, Rasmus Amandusson, kunne fortælle, at Hans Andersen tager betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

Den 39-årige udbad sig også betænkningstid.

Hans A.s forklaring var "påfaldende"

Under retssagen har Hans Andersen nægtet ethvert kendskab til hærværket, men den forklaring fandt retten "påfaldende".

Den 39-årige entreprenør har nemlig erkendt, at han kørte gummigeden rundt i klitterne i cirka en time og gravede i klitterne, og at det var Hans Andersen der betalte ham 10.000 kroner for at gøre det.

Hans Andersen forklarede derimod, at den 39-årige handlede på egen hånd - måske inspireret af Hans Andersens tydelige utilfredshed over kommunens sandfordringer på stranden, da de to mænd gik en tur på stranden, inden de skulle spise frokost og tale om noget arbejde i Aalborg.

Men retten mente, at det var påfaldende, at de to mænd gik en tur i området dagen før hærværket, hvis det var arbejde i Aalborg de skulle tale om, ligesom retten fandt det påfaldende, at Hans Andersen efterfølgende tilbød at betale for at skubbe sandet tilbage.

Derfor kom retten frem til, at den 39-åriges forklaring var den rigtige.

En meter gravet af toppen

Retssagen har båret præg af stor uenighed om omfanget af hærværket - især fra Hans Andersens side.

Han har blandt andet hævdet, at der ikke blev ødelagt så meget klitareal, og at der slet ikke var sandhjelme i de ødelagte klitter. Et punkt, der var vigtigt, fordi plantningen af sandhjelme i forbindelse med reetableringen var den klart største udgift.

Hans Andersen har også hævdet, at klitterne ikke var naturligt skabte, men dannet efter en sandfodring, som kommunen lavede i 2014. Og endeligt mener Hans Andersen heller ikke, at klitterne har nogen nævneværdig kulturhistorisk værdi, som anklagemyndigheden fremførte i retten.

Men alt det havde retten en anden opfattelse af. Retten fandt det bevist, at der blev udøvet hærværk på 1189 kvadratmeter klit, hvor der blev fjernet en meter af toppen.

Retten har også fundet, at der var sandhjelme på klitterne, og at de var af både landskabelig- og kulturhistorisk værdi - uanset om der har været sandfordringer eller ej.

Usikkerhed om pris

Til gengæld gav dommen de to nu dømte mænd lidt medvind hvad angår prisen for reetableringen.

For retten ville ikke tage stilling til prisen for reetableringen af klitterne, som endte på 312.000 kroner.

Her mente retten, at der var for stor usikkerhed omkring beregningsgrundlaget - blandt andet fordi, det tidligt i sagen blev vurderet, at der var flyttet omkring 3000 kubikmeter sand.En sandmængde, som senere blev justeret ned af kommunen selv, fordi det var et groft estimat.

Men retten var usikker på, om de 3000 kubikmeter var brugt som udregning for tilbuddet til reetableringen, og derfor fandt retten ikke, at det var muligt at sætte præcist beløb på skaderne på klitterne.

På grund af omfanget af hærværket, og at der havde været betydelige omkostninger i forbindelse med hærværket, så var retten dog ikke i tvivl om, at det var groft hærværk.

Frederikshavns Kommune har indgivet et erstatningskrav mod Hans Andersen og den 39-årige på 312.000 kroner. Det skal afgøres senere i en civil sag.