Double bogey kostede weekenden

GOLF: Den nordjyske golfspiller Lucas Bjerregaard kommer ikke med i weekendens finalerunder i Italian Open på European Tour.

Nordjyden lå ellers inden for det, der lignede cutgrænsen inden det allersidste hul på fredagens runde, men her blev det til en double bogey, og dermed røg han ned på en samlet score på et slag under par, og det var tre slag for lidt på en bane, hvor der leveres mange lave scores.

Lucas Bjerregaard havde ellers leveret en enkelt eagle undervejs på runden.

Kun en dansker er med i finalerunderne. Længe så det ud til, at Thomas Bjørn og Anders Hansen ville komme med, men sydkoreanske Soomin Lee lavede birdie på sidste hul og rykkede cuttet til fire slag under par, og dermed røg de to danske veteraner ud. Dermed skulle Lucas Bjerregaard også have brugt en birdie på sidste hul for at klare cuttet.

Thorbjørn Olesen er dermed eneste dansker i weekendens runder - med -4 er han ni slag efter de to førende spillere.