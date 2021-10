Drabet på Eddie: 46-årig forlod retten som fri mand med sin familie

ELLING:Den 53-årige svensker Bengt Johan Reistad er blevet idømt 13 års fængsel for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen. En 46-årig svensk mand, der mandag blev frifundet for drabet, er blevet idømt 10 måneders fængsel for at have været med til at brænde Eddies lig.

Derudover er den 53-årige blevet udvist af landet for bestandigt, mens den 46-årige har fået en advarsel i forhold til at blive udvist.

Det har nævningetinget ved Retten i Hjørring afgjort.

Eddie blev dræbt med fire skud om aftenen 9. maj på en ejendom på Rendborgvej nord for Elling og efterfølgende brændt på en bålplads ved siden af den campingvogn, han boede i.

Begge de dømte mænd har nægtet sig skyldige i drab - dog med vidt forskellige forklaringer. Den 53-årige har nægtet ethvert kendskab til både drab og afbrændingen, mens den 46-årige har peget direkte på Bengt Johan Reistad som drabsmand.

Og det var altså den 46-åriges forklaring, som Retten i Hjørring tirsdag lagde til grund for kendelsen.

46-årig blev løsladt

Mens Bengt Johan Reistad fortsat skal sidde i fængsel, kunne den 46-årige derimod forlade retten som en fri mand.

Han har siddet varetægtsfængslet i 18 måneder - og dermed har han allerede afsonet sin straf.

Allerede inden dommen blev afsagt blev han genforenet med sin kone og søn, der var rejst til Hjørring fra England, hvor de bor, til domsafsigelsen.

Og det blev et følelsesladet øjeblik for den 46-årige, da han kunne kramme sin 10-årige søn for første gang i lang tid.

I retten sagde den 46-årige også, at han ville tage direkte til England, hvis han blev løsladt senere.

- Jeg vil bare gerne hjem til min familie.

Så da retten blev hævet, blev den 46-årige løsladt klokken 13.40, og kunne gå ud af retslokalet til sin familie som en fri mand.

- At se den lille søn kaste sig i sin fars arme var virkelig følelsesladet - selv for sådan en som mig, der har været i gamet i lang tid, sagde hans forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen lige efter dommen.

- Han (den 46-årige, red.) er meget glad, men følelsesmæssigt er det svært at tøjle. Vi startede 7. september med et udgangspunkt der hed 14 år, og vi ender med 10 måneders fængsel og en løsladelse. De følelser er han endnu ikke ovre.

Anklager tilfreds med straf

Selvom anklagemyndigheden gik efter at få både den 53-årige og den 46-årige dømt for drabet på Eddie, så var der alligevel tilfredshed over dommen.

- Jeg er tilfreds med, at en person er draget strafferetligt til ansvar på drabet på Eddie, og 13 års fængsel er også tilfredsstillende for denne sag, siger anklager Kim Kristensen og fortsætter:

- Jeg mente dog, at der var grundlag for også at finde den 46-årige skyldig i drab. Det fandt retten ikke, og det tager vi til efterretning.

Kim Kristensen vil på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, om anklagemyndigheden vil anke frifindelse af den 46-årige til landsretten.

- Nu skal vi lige vurdere sagen, siger han.

Sagen er ikke slut endnu

Men sagen er - uanset hvad - ikke slut endnu.

Den 53-årige meddelte allerede mandag efter skyldskendelsen, at han ville anke den dom, der nu er faldet. Han var heller ikke til stede under domsafsigelsen.

- Min klient har hele tiden nægtet sig skyldig, og vi er uenige i dommen. Vi mener ikke, det er sandheden, der er lagt til grund for dommen, og derfor har vi anket den til frifindelse til landsretten, siger den 53-åriges forsvarer, Karina Skou.

Hun noterede sig dog, at retten valgte at følge hendes påstand om strafudmålingen.

Anklager Kim Kristensen gik nemlig efter mindst 14 års fængsel på grund af drabets grove karakter:

- Jeg mener, at drabet på Eddie var så bestialsk og kynisk, og at drabet havde karakter af en likvidering, at straffen ikke skal under 14 års fængsel, sagde Kim Kristensen under sin strafprocedure.

- I det her tilfælde har vi ikke nogle af de normale skærpende omstændigheder. Der har ikke været nogen planlægning, der er heller ikke tale om et drab i forening og min klient er ikke tidligere straffet og har gode personlige forhold, svarede Karina Skou dog tilbage.